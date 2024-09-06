В Московской области завершился первый день выборов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В Подмосковье закрылись избирательные участки. Завершился первый день голосования на выборах депутатов Советов депутатов. Впереди ещё два дня – 7 и 8 сентября.
Все избирательные пункты будут открыты с 8:00 до 20:00, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
Выборы и довыборы в советы депутатов проходят в 28 городских округах Подмосковья. Необходимую информацию можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны сведения об участках, кандидатах и включении в список избирателей.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Ранее сообщалось, что в Подмосковье открылось 1 608 избирательных участков. На сайте можно узнать номера, адреса и контактные данные участковых избирательных комиссий.
На выборах используется и дистанционное электронное голосование. Правила участия в нём можно найти по ссылке.
Задать все интересующие вопросы можно, обратившись в «Службу заботы».
По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.
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«В 20:00 закрылись все избирательные участки в Московской области. Для обеспечения сохранности избирательные бюллетени из стационарных ящиков для голосования перемещаются в сейф-пакеты и убираются в сейф», – говорится в сообщении.
Выборы и довыборы в советы депутатов проходят в 28 городских округах Подмосковья. Необходимую информацию можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны сведения об участках, кандидатах и включении в список избирателей.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Ранее сообщалось, что в Подмосковье открылось 1 608 избирательных участков. На сайте можно узнать номера, адреса и контактные данные участковых избирательных комиссий.
На выборах используется и дистанционное электронное голосование. Правила участия в нём можно найти по ссылке.
Задать все интересующие вопросы можно, обратившись в «Службу заботы».
По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.
Читайте также:
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Лора Луганская