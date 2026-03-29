12-летним школьникам предложили присоединиться к армии Ирана
Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Рахим Надали объявил о снижении минимального возраста для добровольцев, желающих оказывать поддержку армии Ирана, до 12 лет. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По словам собеседника информагентства, Иран призывает подростков присоединяться к добровольческой программе. Участники инициативы будут задействованы в широком спектре задач, в том числе в разведывательном и оперативном патрулировании, материально‑техническом обеспечении. Кроме того, требуются люди для приготовления пищи, ухода за ранеными и для других задач.
Решение иранские власти приняли на фоне заявлений Вашингтона о возможном усилении военной эскалации. Это может произойти, если сторонам не удастся добиться прогресса в переговорном процессе.
