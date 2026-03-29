12-летним школьникам предложили присоединиться к армии Ирана

29 марта 2026, 05:22

Al Arabiya: власти Ирана снизили возраст призыва в армию до 12 лет

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Рахим Надали объявил о снижении минимального возраста для добровольцев, желающих оказывать поддержку армии Ирана, до 12 лет. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.