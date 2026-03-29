США «кинули» Швейцарию на деньги при продаже вооружения
В ходе сделок по закупке вооружений Швейцария понесла финансовые потери из-за действий США. Об этом пишет издание SRF.
История началась несколько лет назад, когда страна заказала системы Patriot. Позднее Вашингтон уведомил, что не может выполнить поставку. В ответ Швейцария отказалась производить платеж, но американскую сторону такое развитие событий не устроило.
После неудачных переговоров США изъяли 100 млн швейцарских франков из суммы, предназначавшейся для оплаты истребителей F‑35, поставки которых также задерживаются. В Вашингтоне объявили о якобы образовавшейся «недоплате» по контрактам и попросили дополнительных выплат.
В результате Швейцарии пришлось досрочно перечислить десятки миллионов франков, чтобы закрыть указанный «долг». Ситуация вызвала резкую критику в Берне. Депутат Вернер Зальцманн подчеркнул, что средства перенаправили без согласия швейцарской стороны, фактически распорядившись чужими деньгами.
