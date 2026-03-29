WSJ: США могут разместить более 17 тыс. военных у границ Ирана
США могут разместить свыше 17 тысяч военнослужащих вблизи границ Ирана, чтобы достигнуть целей военной операции. Об этом пишет The Wall Street Journal.
В материале указано, что Пентагон изучает возможность дополнительно развернуть в регионе еще 10 тысяч военных. На текущий момент туда уже перебросили пять тысяч морских пехотинцев и две тысячи десантников.
Как отмечается в публикации, такого контингента недостаточно для полномасштабного вторжения, однако силы способны обеспечить захват стратегически важных территорий. Речь идет как о материковой части, так и о прилегающих островах.
Reuters со ссылкой на источники сообщает, что наращивание военного присутствия может быть связано с задачей обеспечить свободный проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив. По данным агентства, одна из рассматриваемых мер — размещение американских военнослужащих непосредственно на иранском побережье.
