13-й пакет санкций вызывает напряженность в отношениях между Россией и ЕС

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Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва ответит на любые новые антироссийские меры соответствующими действиями.
Подчеркнув необходимость минимизации негативных последствий санкций, он также отметил готовность принять ответные шаги, которые будут признаны необходимыми.
Среди предполагаемых мер - ограничение на поездки российских дипломатов и новые списки ограничений для компаний. Однако, даже при предполагаемой символичности некоторых мер, решение России может иметь последствия для двусторонних отношений, предаёт Lenta.ru.
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«Будут приняты соответствующие решения, которые будут предполагать, во-первых, меры по минимизации воздействия этих санкций, во-вторых, ответные меры, которые мы сочтем необходимыми», — констатировал замглавы.
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Маруняк Сергей Дмитриевич