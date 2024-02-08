Стало известно о планах ЕС по 13-му пакету антироссийских санкций

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Евросоюз планирует ввести санкции против 55 юридических и 60 физических российских лиц, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении журналистов документы.
«ЕС предложил ввести санкции против около 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового пакета мер», — прокомментировал ситуацию автор статьи.
Также известно, что в новый санкционный лист войдут лица, связанные с производством технологий, который применяются в сфере промышленно-оборонного комплекса. Ограничительные меры могут коснуться и транспортных компаний, которые, якобы, перевозят в Россию боеприпасы из КНДР.
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Евгения Парфентьева