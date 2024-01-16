15 тыс информаторов будут оповещать жителей Подмосковья о выборах президента

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома
Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением жителей Московской области о голосовании на предстоящих выборах президента России. Об этом сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«Члены участковых избирательных комиссий будут отвечать на все вопросы, связанные с выборами. Также они будут выдавать по желанию наших избирателей информацию о кандидатах. Жителям региона будут представлены материалы, в которых имеется полная информационная справка о каждом кандидате в президенты. Из неё будет легко узнать информацию о рождении, образовании, наличии или отсутствии судимости, финансовом состоянии кандидата, чтобы убрать все белые пятна в избирательной кампании», – сказал Берёзкин в интервью телеканалу «360».Адресное информирование жителей Подмосковья проходить с 17 февраля до 7 марта.
«В среднем на одного информатора приходится порядка 152 квартир и домовладений. После общения с избирателем он ставит отметку в мобильном приложении, что взаимодействие состоялось», – пояснил Берёзкин.Он добавил, что сначала члены избирательной комиссии будут информировать всех жителей Подмосковья, а в марте для максимального охвата – тех, с кем не удалось провести беседу в феврале.
Берёзкин напомнил, что на сегодняшний день документы в Центризбирком пожали 11 кандидатов на должность главы российского государства, трое уже зарегистрированы. До конца января будет известен полный перечень кандидатов.
Выборы президента России впервые будут трёхдневными – они состоятся с 15 по 17 марта.
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Лора Луганская