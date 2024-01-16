Глава Мособлизбиркома Берёзкин назвал избирательную систему Подмосковья крупнейшей в России

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома
Избирательная система Московской области – самая большая в России. Об этом заявил председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«По числу избирательных участков, избирательных комиссий, лиц, организующих выборы, мы являемся лидерами в стране. На сегодняшний день у нас численность членов избирательных комиссий составляет 36 тыс 283 человека. Это сравнимо с довольно большим городом. Например, в Рузе у нас – порядка 15 тыс жителей. Так вот, это две Рузы», – сказал Берёзкин в интервью телеканалу «360».Он добавил, что сейчас на территории Подмосковья насчитывается более 6 млн избирателей.
«Число избирателей у нас на сегодня – 6 млн 33 тыс 678 человек. Это огромный объём избирателей – жителей, которые непосредственно проживают на наших территориях и имеют активное и пассивное избирательное право, то есть могут избираться и быть избранными», – пояснил глава Московской областной избирательной комиссии.Берёзкин также заявил, что в рамках масштабной работы по информированию избирателей о предстоящих президентских выборах будет запущено новое приложение «ИнформУИК».
Выборы главы государства впервые будут проходить в течение трёх дней – с 15 по 17 марта.
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