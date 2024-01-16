В Подмосковье начали шить форму для информаторов участковых избирательных комиссий

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В Подмосковье на швейном производстве начали шить форменную одежду для информаторов. Униформа будет яркой, тёплой и стильной, сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.
«Избиратели точно смогут узнать информаторов из участковых избирательных комиссий и могут быть уверены, что к ним в дверь позвонили действительно сотрудники УИК», – говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что адресное информирование избирателей Московской области о предстоящих выборах президента стартует через 17 февраля и завершится 7 марта.
15 января в Московской области стартовало обучение информаторов – членов участковых избирательных комиссий региона. Оно проходит в рамках проекта «ИнформУИК». Обучение будет проводиться как в дистанционном, так и в очном формате.
По завершении обучения все информаторы пройдут обязательное тестирование.
Выборы главы государства впервые будут проходить в течение трёх дней – с 15 по 17 марта.
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Лора Луганская