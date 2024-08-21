16-летний Адам Кадыров показал Путину, как умеет стрелять

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
16-летний Адам Кадыров, сын главы Чечни, продемонстрировал свои навыки стрельбы по мишеням во время визита президента РФ Владимира Путина в Чечню. Информацию о событии сообщил депутат Государственной думы Адам Делимханов.
В рамках поездки в Чечню президент посетил Российский университет спецназа в Гудермесе, где осмотрел учебные площадки и тренировочные полигоны, на которых готовят бойцов для специальной военной операции. Путин также встретился с командирами спецподразделений, инструкторами и добровольцами, поблагодарив их за службу и защиту Родины.
Депутат Делимханов отметил в своем Telegram-канале, что с 2022 года более 47 тысяч бойцов прошли обучение на базе РУС.
Напомним, визит Владимира Путина в Чечню состоялся 20 августа. В ходе встречи Кадыров представил российскому лидеру макет нового района Грозного, названного в честь президента. Ранее сообщалось, что Адам Кадыров сделал совместное фото с президентов Владимиром Путиным у трапа самолета.
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Депутат Делимханов отметил в своем Telegram-канале, что с 2022 года более 47 тысяч бойцов прошли обучение на базе РУС.
Напомним, визит Владимира Путина в Чечню состоялся 20 августа. В ходе встречи Кадыров представил российскому лидеру макет нового района Грозного, названного в честь президента. Ранее сообщалось, что Адам Кадыров сделал совместное фото с президентов Владимиром Путиным у трапа самолета.
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Елена Перлова