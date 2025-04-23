Симоньян назвала прорывом меморандум RT Arabic и Министерства информации Омана

Маргарита Симоньян (фото: Telegram @margaritasimonyan)
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала подписание меморандума между RT Arabic и Министерством информации Омана. Ратификацию документа она назвала прорывом.
По словам Симоньян, меморандум подготавливали в течение двух лет. Теперь телеканал и министерство смогут обмениваться различной информацией и медиа.
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«Мы будем предоставлять большое количество и документальных фильмов, и оперативной информации», — подчеркнула главред RT.Благодаря меморандуму журналисты смогут выходить в прямые эфиры телеканалов Омана, а оманские корреспонденты — в эфиры RT.
«Это все на пользу», — отметила Симоньян, обратив внимание, что между Россией и Оманом теперь действует безвизовый режим.Читайте также:
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Данил Пономарев