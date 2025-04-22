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РФ и Оман взаимно отменили визовый режим для граждан

Хейсам Бен Тарек Аль Саид и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Хейсам Бен Тарек Аль Саид и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российская Федерация и Оман взаимно отменили визовый режим для граждан своих стран, сообщило агентство РИА Новости.
Соответсвующее соглашение заключили в Кремле 22 апреля после переговоров российского лидера Владимира Путина с султаном мусульманской страны Хайсамом бен Тариком Аль Саидом.

Документы подписали главы МИД Российской Федерации и Омана.

Во время переговоров обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильский конфликт, развитие диалога в рамках ОПЕК+, а еще обстановка в Сирии, сообщала пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф планирует приехать в Москву на этой неделе. Отмечается, что Уиткофф может посетить Россию после серии консультаций с европейскими и украинскими коллегами в Лондоне по теме мирного соглашения в рамках конфликта на Украине.

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Уиткофф приедет в Москву на этой неделе, сообщил Ушаков
22 апреля 2025, 16:30

Стивен Уиткофф и Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф планирует приехать в Москву на этой неделе. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с журналистами.
Отмечается, что Уиткофф может посетить Россию после серии консультаций с европейскими и украинскими коллегами в Лондоне по теме мирного соглашения в рамках конфликта на Украине.

Ранее в Кремле пообещали проинформировать, если визит спецпосланника Дональда Трампа в Москву состоится.

Напомним, что 11 апреля Уиткофф встречался с президентом России Владимиром Путиным. В ходе более чем четырёхчасовой беседы обсуждалась тема статуса территорий в контексте украинского конфликта.

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Охлобыстин высказался о возвращении Пугачевой в Россию
Охлобыстин: возвращение Пугачевой в Россию ничего не изменит
22 апреля 2025, 09:12

Иван Охлобыстин (Фото: Telegram-канал @Ohlobistin)

Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о возможном возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию, отметив, что это уже не изменит текущую ситуацию. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, что Алла Пугачева уехала в Израиль в октябре 2022 года вместе с детьми и мужем. Ее уход вызвал значительный резонанс и критику в социальных сетях. В ответ на нападки певица заявила, что ненависть со стороны тех, кого она всегда терпеть не могла, приносит ей счастье. Она также отметила, что критики стали рабами своих эмоций.

В ноябре 2023 года Пугачева временно вернулась в Россию, где записала три песни для личного пользования, после чего вновь покинула страну. Охлобыстин подчеркнул, что не хочет вмешиваться в личную жизнь артистки и считает, что ее возвращение или отсутствие не влияет на ситуацию.

«Я не знаю, честно говоря… Я не хочу влезать в ее жизнь, приедет или не приедет — ничего сейчас уже не меняет», — отметил актер, добавив, что не может критиковать Пугачеву, поскольку она — женщина.

Алла Пугачёва — легендарная российская певица, композитор, актриса и продюсер. Начала карьеру в 1970-х годах, став одной из самых популярных исполнительниц СССР. Известна своими яркими выступлениями, глубокими голосовыми возможностями и многочисленными хитами («Арлекино», «Миллион алых роз»).

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Мединский: план Трампа по конфликту на Украине войдет в учебники истории
22 апреля 2025, 04:23

Владимир Мединский (Фото: kremlin.ru)

Как отметил председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский, план главы США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине войдет в учебники истории. Об этом сообщает ТАСС.
«Те экстраординарные усилия, которые предпринимает новая американская администрация, по попытке разумного урегулирования конфликта на Украине и вообще те удивительные преобразования в американской внутренней политике, которые мы наблюдаем сейчас, они, вне всякого сомнения, окажутся на страницах учебника и истории России, и всеобщей истории, когда будет готовиться следующее издание. Тут можно сказать, что Трамп точно вошел в историю», — рассказал Мединский ТАСС.

Стоит отметить, что Владимир Мединский является одним из авторов учебника истории. Советник президента уточнил, что не может оценивать действия Трампа, но как историк может с уверенностью сказать, что сейчас мы находимся в исторической эпохе.

Ранее Дональд Трамп выразил надежду на то, что украинский конфликт будет остановлен на предстоящей неделе. Об этом президент написал в соцсети Truth Social.

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Рейтинг одобрения Трампа упал до рекордных значений
Ipsos: в США рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низких 42%
22 апреля 2025, 02:48

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди населения упал до рекордно низких 42%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Ipsos.
Данный результат является наименьшим с момента переизбрания Трампа на второй срок. В общем политику президента не поддерживает 53% респондентов. Всего в опросе поучаствовали свыше 4,3 тысяч человек.

Предыдущее исследование Ipsos выявило, что Трампа поддерживают 43% граждан. При этом во второй половине марта уровень доверия к политике президента составлял 45%. По мнению Reuters, снижение популярности связано с преследованием слишком либеральных, по его мнению, университетов. К примеру, ранее министерство образования США заморозило гранды для Гарвардского университета на 2,2 миллиарда и долгосрочных контрактов на 60 миллионов долларов.

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#дональд трамп
#президент
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Бондаренко: уступка РФ территорий может привести к бунту на Украине
22 апреля 2025, 00:16

Фото: iStock/Silent_GOS

По словам украинского политолога Константина Бондаренко, в случае уступок России территорий Украина рискует столкнуться с бунтом внутри страны. Об этом эксперт заявил в эфире канала Politeka.
«Если следующий президент подпишет определенный мирный договор, которым он признает новую границу, то, соответственно, я думаю, это может привести к очень серьезному внутреннему противостоянию внутри Украины, вплоть до определенного бунта и противостояния между как регионами, так и политическими партиями», — заявил Бондаренко.

По словам политолога, территориальный вопрос будет самым сложным в процессе урегулирования украинского конфликта.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сказал о необходимости ввести режим полного прекращения огня, что должно стать первым шагом к длительному миру.

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