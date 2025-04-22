РФ и Оман взаимно отменили визовый режим для граждан

Хейсам Бен Тарек Аль Саид и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Российская Федерация и Оман взаимно отменили визовый режим для граждан своих стран, сообщило агентство РИА Новости.
Соответсвующее соглашение заключили в Кремле 22 апреля после переговоров российского лидера Владимира Путина с султаном мусульманской страны Хайсамом бен Тариком Аль Саидом.
Документы подписали главы МИД Российской Федерации и Омана.
Во время переговоров обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильский конфликт, развитие диалога в рамках ОПЕК+, а еще обстановка в Сирии, сообщала пресс-служба Кремля.
Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф планирует приехать в Москву на этой неделе. Отмечается, что Уиткофф может посетить Россию после серии консультаций с европейскими и украинскими коллегами в Лондоне по теме мирного соглашения в рамках конфликта на Украине.
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Документы подписали главы МИД Российской Федерации и Омана.
Во время переговоров обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильский конфликт, развитие диалога в рамках ОПЕК+, а еще обстановка в Сирии, сообщала пресс-служба Кремля.
Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф планирует приехать в Москву на этой неделе. Отмечается, что Уиткофф может посетить Россию после серии консультаций с европейскими и украинскими коллегами в Лондоне по теме мирного соглашения в рамках конфликта на Украине.
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Ольга Енгалычева