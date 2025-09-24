19 стран подали заявки на присоединение к ШОС

24 сентября 2025, 03:02

ШОС рассмотрит заявки на присоединение от 19 стран

Фото: istockphoto / SeventyFour

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) приняла заявки на присоединение или изменение статуса от 19 стран. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал генеральный секретарь объединения Нурлан Ермекбаев.





Речь идет о заявках на полноправное членство или на присоединение в качестве наблюдателей или партнеров. По мнению генсека, в организации уже состоят 27 государства, что подчеркивает высокую привлекательность ШОС и соответствие ее целей и задач интересам многих стран мира.



В Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября проходил саммит ШОС, в котором приняли участие более 20 государств и представители десяти международных организаций. По его итогам участники подписали 15 документов о сотрудничестве.

