Опубликованы кадры прибытия Лаврова в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН. Кадры прибытия главы российского дипведомства опубликовал ТАСС.
Самолет Лаврова преодолел длинный путь в облет всех стран за 11 часов 40 минут. 24 сентября в 12:00 по местному времени у него запланирована встреча с госсекретарем США Марком Рубио, следует из распространенного Госдепартаментом графике главы американского дипломатического ведомства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила ТАСС данные о грядущей встрече Лаврова и Рубио.
Ранее госсекретарь США заявил, что Украине нужно приложить усилия для урегулирования конфликта, который, по его мнению, может быть завершен только путем переговоров.
