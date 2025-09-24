Достижения.рф

Опубликованы кадры прибытия Лаврова в США

Сергей Лавров (Фото: Telegram @MID_Russia)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН. Кадры прибытия главы российского дипведомства опубликовал ТАСС.



Самолет Лаврова преодолел длинный путь в облет всех стран за 11 часов 40 минут. 24 сентября в 12:00 по местному времени у него запланирована встреча с госсекретарем США Марком Рубио, следует из распространенного Госдепартаментом графике главы американского дипломатического ведомства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила ТАСС данные о грядущей встрече Лаврова и Рубио.

Ранее госсекретарь США заявил, что Украине нужно приложить усилия для урегулирования конфликта, который, по его мнению, может быть завершен только путем переговоров.

