Опубликованы кадры прибытия Лаврова в США

24 сентября 2025, 06:08

ТАСС показал кадры прибытия Лаврова в Нью-Йорк

Сергей Лавров (Фото: Telegram @MID_Russia)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН. Кадры прибытия главы российского дипведомства опубликовал ТАСС.