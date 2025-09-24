Достижения.рф

Песков сделал заявление о встрече Путина и Зеленского

Песков: встреча Путина и Зеленского без подготовки обречена на провал
Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью радио РБК, что встреча российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского без подготовки обречена на провал.



Представитель Кремля сообщил, что Путин выразил готовность к встрече. Однако, по словам Пескова, глава российского государства подчеркнул, что такая встреча имеет смысл только после выполнения сторонами «домашней работы» и проведения подготовительных мероприятий на экспертном уровне.

Путин сохраняет готовность ко встрече с Зеленским, но без подготовки это будет «пиар-акцией, обреченной на провал», заключил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

