Песков сделал заявление о встрече Путина и Зеленского

24 сентября 2025, 10:37

Песков: встреча Путина и Зеленского без подготовки обречена на провал

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью радио РБК, что встреча российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского без подготовки обречена на провал.