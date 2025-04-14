19FortyFive: Штаты не имеют на вооружении аналогов российской субмарины «Кондор»

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Военно-морские силы (ВМС) Соединённых Штатов не имеют на вооружении подводных лодок, аналогичных российской субмарине класса «Кондор». Она является уникальной в своём роде.
Об этом в своей статье для журнала 19FortyFive написал военный эксперт Брент Иствуд. Прежде всего он обратил внимание на корпус российской подводной лодки данного типа, материалом для изготовления которого служит титан. По сравнению с другими материалами и сплавами, он отличается большой прочностью, имея при этом лёгкий вес.
Автор публикации назвал российские «Кондоры» «охотниками-убийцами», отметив, что эти субмарины хорошо защищены, сами нацелены на защиту рубежей страны от атак с близкого расстояния. Кроме того, они способны быстро обнаруживать и уничтожать вражеские подводные лодки, особенно американские «бумеры», добавил Иствуд.
К недостаткам подводных кораблей класса «Кондор» эксперт отнёс только сложность и дороговизну их производства. Дело в том, что для создания титановых корпусов подлодок приходится содержать большие герметичные склады аргона, который используется в процессе сварки, пояснил в заключение автор материала.
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«Это помогает улучшить скорость и маневренность в морских глубинах», — подчеркнул специалист.
Автор публикации назвал российские «Кондоры» «охотниками-убийцами», отметив, что эти субмарины хорошо защищены, сами нацелены на защиту рубежей страны от атак с близкого расстояния. Кроме того, они способны быстро обнаруживать и уничтожать вражеские подводные лодки, особенно американские «бумеры», добавил Иствуд.
К недостаткам подводных кораблей класса «Кондор» эксперт отнёс только сложность и дороговизну их производства. Дело в том, что для создания титановых корпусов подлодок приходится содержать большие герметичные склады аргона, который используется в процессе сварки, пояснил в заключение автор материала.
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Александр Бойцов