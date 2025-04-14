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19FortyFive: Штаты не имеют на вооружении аналогов российской субмарины «Кондор»

Фото: istockphoto/razihusin

Фото: istockphoto/razihusin

Военно-морские силы (ВМС) Соединённых Штатов не имеют на вооружении подводных лодок, аналогичных российской субмарине класса «Кондор». Она является уникальной в своём роде.
Об этом в своей статье для журнала 19FortyFive написал военный эксперт Брент Иствуд. Прежде всего он обратил внимание на корпус российской подводной лодки данного типа, материалом для изготовления которого служит титан. По сравнению с другими материалами и сплавами, он отличается большой прочностью, имея при этом лёгкий вес.

«Это помогает улучшить скорость и маневренность в морских глубинах», — подчеркнул специалист.

Автор публикации назвал российские «Кондоры» «охотниками-убийцами», отметив, что эти субмарины хорошо защищены, сами нацелены на защиту рубежей страны от атак с близкого расстояния. Кроме того, они способны быстро обнаруживать и уничтожать вражеские подводные лодки, особенно американские «бумеры», добавил Иствуд.

К недостаткам подводных кораблей класса «Кондор» эксперт отнёс только сложность и дороговизну их производства. Дело в том, что для создания титановых корпусов подлодок приходится содержать большие герметичные склады аргона, который используется в процессе сварки, пояснил в заключение автор материала.

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Внебрачная дочь великого танцора Мариса Лиепы рассказала об оставленом ей отцом наследстве
Внебрачная дочь Мариса Лиепы рассказала о полученной в наследство квартире
14 апреля 2025, 11:12

Мария Лиепа-Шульц (Фото: Инстаграм* @liepa_maria_)

Внебрачная дочь артиста балета Мариса Лиепы Мария Лиепа-Шульц рассказала о наследстве, которое ей оставил знаменитый отец. Актриса стала собственницей квартиры и ювелирных украшений.
В шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Мария вспоминала, что великий танцор очень любил всех своих детей. Марис был трижды женат официально, и во втором браке у него родились сын Андрис и дочь Илзе, которые также впоследствии стали знаменитыми артистами балета и хореографами.

С матерью же Марии художницей по костюмам Евгенией Шульц Лиепа провёл последние годы жизни, но жениться так и не успел. Когда они уже готовились к свадьбе, знаменитый танцор попал в больницу, откуда уже не вернулся.

Наследством своего третьего ребёнка отец не обделил. Он оставил ей четырёхкомнатную квартиру в Москве, в которой актриса живёт по сей день. Кроме того, ей достались богатые ювелирные изделия.

«Когда я была маленькой, я все украшения цепляла и хватала. Он говорил: „Когда вырастишь, будешь носить“», — рассказала Мария Лиепа-Шульц ведущему телепрограммы.

В студии программы артистка продемонстрировала кольцо, которое Марису подарила однажды поклонница из Италии. Теперь это семейная реликвия. А кольцо для помолвки с бриллиантом, которое носила её мама Евгения, теперь принадлежит внучке Лиепы.

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Песков рассказал о планах Кремля по проведению прямой линии Путина в 2025 году
14 апреля 2025, 08:01

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Администрация Кремля в 2025 году вновь планирует провести прямую линию Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, такой формат общения главы государства с людьми уже неоднократно подтвердил свою востребованность, актуальность и информационную ценность. Именно поэтому данное мероприятие присутствует в планах Кремля на год. А главное — это именно то, что нужно людям, подчеркнул пресс-атташе.

«Прямая линия в этом году обязательно будет», — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, начиная с 2001 года прямая линия Владимира Путина как отдельное мероприятие прошло уже 18 раз. Ещё трижды её совмещали с большой пресс-конференцией. Направить своё обращение главе государства могут все желающие. Обычно в ходе прямой линии президенту поступает несколько миллионов вопросов.

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#дмитрий песков
#прямая линия
#владимир путин
#президент
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Мерц: Украина получит ракеты Taurus после согласования с европейскими партнерами
14 апреля 2025, 06:39

Фото: iStock/bpawesome

По словам вероятного будущего канцлера Германии и лидера блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца, Украина получит дальнобойные ракеты Taurus только после согласования с европейскими партнерами. Об этом сообщает Le Monde.
«Это необходимо координировать», — заявил Мерц.

К тому же политик отметил, что украинской армии необходимо перестать находится в оборонительной оппозиции и перейти в нападение. Если передача ракет будет скоординирована, то Германия должна участвовать в этом.

Ранее Мерц обвинил Россию в атаках на информационную инфраструктуру ФРГ. По словам политика, это происходит ежедневно.

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Президент США Трамп: конфликт на Украине является войной Байдена
14 апреля 2025, 06:04

Фото: iStock/ValleraTo

По словам президента США Дональда Трампа, украинский конфликт является войной бывшего американского лидера Джо Байдена. Об этом нынешний глава страны сказал журналистам в Белом доме.
«Это война Байдена. Это не моя война. Это война, которая была при Байдене... Я просто пытаюсь ее остановить, чтобы мы могли спасти много жизней», — заявил Трамп.

Ранее президент высказался о наличии в его команде миллиардера Илона Маска. По словам Трампа, он ему не нужен, но при этом предприниматель ему нравится. К тому же американский лидер похвалил Маска за проделанную работу.

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FT: Трамп проиграет в торговой войне с Китаем по трем причинам
14 апреля 2025, 02:42

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп проиграет в торговой войне с Китаем, которую сам же развязал. Об этом пишет Financial Times.
Автор материала пишет, что причинами поражения являются три причины. Во первых теперь у США появились трудности в сотрудничестве с другими государствами.

«Большинство стран теперь понимают, что различные экономические доводы, предлагаемые советниками Трампа, являются лишь показухой. Пока Трампу власти, на США нельзя положиться, и ни один здравомыслящий лидер не присоединится к нему в крестовом походе против Китая», — сообщается в британской газете.

К тому же Штаты могут проиграть из-за зависимости внешней политики страны от госдолга. Трамп уже отказался от тарифов из-за негативной реакции рынков.

«Таким образом, Трамп потерял свои рычаги влияния на торговых переговорах. Он не может снова повысить тарифы, потому что рынок казначейских облигаций снова взбунтуется», — поясняется вторая причина.

Третьей причиной автор материала называет сам Китай, а именно готовность Поднебесной к войне на экономическое истощение. Пусть изначально котировки КНР кажутся хуже, но внутренний спрос страны может заменить американский рынок. Еще Китай может свободно отказаться от импорта США, так как КНР добилась значительных результатов по данному направлению после успехов в производстве вещей без использования американских технологий.

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