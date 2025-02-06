Стало известно, кто пытался заполучить чертежи новейшей российской подлодки

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Команда Команда основателя НК «ЮКОС» и «Открытой России»** Михаила Ходорковского* в 2022 году пыталась заполучить чертежи новейшей российской подлодки от анонимного продавца из РФ взамен на крупную сумму денег и иностранные паспорта. Об этом заявил предприниматель Андрей Матус, ранее входивший в окружение бывшего олигарха.
По его словам, речь шла о военном шпионаже, так как чертежи винтов помогли бы иностранным спецслужбам составить акустический портрет подводной лодки и отслеживать ее перемещение, однако сделка в итоге не состоялась.
В интервью RT Матус рассказал, что поначалу удивился и не понял, какую ценность могут представлять чертежи одних лишь винтов. Важность подобных документов ему вскоре раскрыл Крис Кучинскас, начальник охраны Ходорковского*.
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* Физлицо, признанное иноагентом в РФ.
** «Открытая Россия» — организация, признанная нежелательной в РФ.
В интервью RT Матус рассказал, что поначалу удивился и не понял, какую ценность могут представлять чертежи одних лишь винтов. Важность подобных документов ему вскоре раскрыл Крис Кучинскас, начальник охраны Ходорковского*.
«Обрати внимание, когда подводные лодки вводятся в эксплуатацию, это всегда показывают по телевизору. С одним нюансом: винты закрыты чехлами, потому что если увидеть, как исполнен этот винт, то можно определить, какой шум создаёт эта подводная лодка, и она превращается из невидимой в видимую для акустиков противоборствующей стороны», — цитирует Кучинскаса предприниматель.Матус считает, что Ходорковский* планировал перепродать эти чертежи иностранным разведкам, но реализовать этот план не вышло — сделка сорвалась.
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Расследователь RT Раскин: Матус боится за свою жизнь после интервью о Невзлине*
* Физлицо, признанное иноагентом в РФ.
** «Открытая Россия» — организация, признанная нежелательной в РФ.
Данил Пономарев