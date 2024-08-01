24 человека могут быть обменяны в рамках масштабного обмена между Россией и США

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Как минимум 24 человека, включая восемь россиян, могут быть обменяны в рамках масштабного обмена заключёнными между Россией, США, Германией и тремя другими государствами. Об этом сообщил американский телеканал CBS.
Отмечается, что сделка по обмену проводилась с участием Белого дома, ЦРУ и Госдепа США.
Ранее сообщалось, что Россия уже освободила осуждённого за шпионаж американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана.
В настоящее время неизвестно, кого вернут российской стороне.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать обмен между странами. Посольство РФ в Вашингтоне также отказалось говорить на эту тему.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Ранее сообщалось, что Россия уже освободила осуждённого за шпионаж американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана.
В настоящее время неизвестно, кого вернут российской стороне.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать обмен между странами. Посольство РФ в Вашингтоне также отказалось говорить на эту тему.
Читайте также:
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Задействованный при обмене заключёнными самолёт приземлился в Мурманске
*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова