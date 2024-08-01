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Задействованный при обмене заключёнными самолёт приземлился в Мурманске

01 августа 2024, 15:18
Фото: iStock/Takosan

Фото: iStock/Takosan

Задействованный при обменах заключёнными между Россией и США самолёт приземлился в Мурманске, следует из данных портала Flightradar24.
Отмечается, что в четверг самолёт АН-148-100Е вылетел из столичного аэропорта «Внуково», а затем приземлился в Калининграде. После этого он вылетел в обратном направлении и приземлился около Мурманска примерно в 13:30.

Согласно данным американского телеканала Fox News, Гершкович может вернуться в США в четверг по местному времени.



Также сообщается, что будет обменян осуждённый в России за шпионаж в пользу США журналист Wall Street Journal Эван Гершкович. При этом не уточняется, кого вернут России.

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#сша
#россия
#внуково
#журналист
США направили 12 десантных кораблей на Ближний Восток
01 августа 2024, 15:33

Фото: istockphoto / Benny Winslow

США направляют на Ближний Восток группу боевых кораблей, включая авианосец USS Theodore Roosevelt и сопровождающие его военные суда. Об этом сообщил The Washington Post высокопоставленный представитель Пентагона.
«Согласно данным издания, в состав этой группы также входит десантная группа Wasp Amphibious Ready Group, которая состоит из трёх кораблей. На этих кораблях находятся более 4000 морских пехотинцев и моряков», — поделились в Лента.ру.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал нанести удар по Израилю в ответ на убийство лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Однако госсекретарь США Энтони Блинкен попросил Иран не предпринимать ответных действий, которые могут привести к эскалации конфликта.

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#сша
#лидер
#блинкен
#удар
#корабль
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Украину могут заставить снять санкции с российской нефти
Эксперт: Евросоюз заставит Украину снять санкции с российской нефти
01 августа 2024, 15:32

Фото: istockphoto/Diy13

Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского могут заставить снять санкции с российской нефти. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, повлиять на это могут Венгрия и Словакия, которые страдают от её дефицита. МИД Венгрии Петер Сийярто поднимал вопрос о том, что энергетическая безопасность страны находится под угрозой. По мнению Оленченко, Украине придется отменить запрет на транзит, для этого есть веские основания.

«Венгрия и Словакия не имеют выхода к морю. Они пользуются привилегированным положением при закупке энергоресурсов из РФ. В Еврокомиссии об этом знают, но сознательно медлят с решением. Противники Фицо и Орбана пытаются использовать паузу для того, чтобы оказать на них политическое давление. Однако вряд ли у евроатлантистов что-то получится», — отмечает он.

Эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов считает, что Словакия и Венгрия смогут добиться своей цели частично.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не собирается восстанавливать транзит российской нефти в Словакию и Венгрию. Он отметил, что ведённые Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины санкции не угрожают энергетической безопасности Словакии и Европы. В связи с этим их отмена даже не рассматривается. В связи с этим, Киев имеет полное понимание Брюсселя в данном вопросе.

До этого руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в блокировке поставок российской нефти на Украину виноват Брюссель, а не Украина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#киев
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Россия освободила журналиста WSJ Гершковича в рамках обмена заключёнными
Bloomberg: Гершкович и Уилан покинули РФ в рамках обмена заключёнными
01 августа 2024, 14:57

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Журналист американского издания Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан направляются за пределы России в рамках обмена заключенным с участием нескольких стран. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что США и их союзники в рамках обмена вернут заключённых России. При этом не уточняется, кто именно прибудет в страну.

Ранее со ссылкой на портал Flightradar24 сообщалось, что в Мурманске приземлился самолёт, задействованный при обмене заключёнными.

По данным телеканала Fox News, Гершкович, осуждённый в России за шпионаж, может вернуться в США в четверг по местному времени.

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#россия
#арест
#сша
#журналист
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Блинкен попросил Иран не отвечать на убийство главы политбюро ХАМАС
CNN: Блинкен передал Ирану послание с требованием не отвечать на убийство Хании
01 августа 2024, 14:14

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Госсекретарь США Энтони Блинкен передал Ирану послание с требованием не предпринимать ответных мер на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что американский госсекретарь передал послание через премьер-министра, министра иностранных дел Катара шейха Мохаммеда бин Абдулрахмана Аль Тани. Политик согласился выполнить просьбу Блинкена.

В своём сообщении Блинкен также обратился с аналогичным требованием к ливанскому движению «Хезболла».

В ночь на 31 июля израильские войска ударили по резиденции главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. В результате этого политик и его телохранитель скончались. Израиль отказался брать на себя ответственность за убийство Хании.

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#иран
#сша
#израиль
#хамас
#убийство
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TAC: у РФ есть основания воспринимать НАТО стороной конфликта на Украине
01 августа 2024, 13:44

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Россия имеет все основания относиться к странам НАТО как к формальным участникам украинского конфликта, так как они передают Киеву все более мощное оружие для ведения боевых действий против РФ. Об этом пишет бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для издания The American Conservative.
«У России появляется все больше оснований относиться к странам НАТО как к формальным воюющим сторонам, что может иметь катастрофические последствия», — считает Бэндоу.

Он отметил, что союзникам Украины придется пойти на мирное решение конфликта, если они не хотят развязывания мировой войны. Для этого странам Запада стоит наладить диалог с Россией и определить новую структуру безопасности с учетом интересов Москвы.

Ранее американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что огневая поддержка НАТО с территории стран альянса Украине будет расценена как объявление войны против России.

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#сша
#партия
#поддержка
#нато
#рф
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Израиль сообщил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС
Израиль сообщил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС Дейфа 13 июля
01 августа 2024, 13:32

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации лидера боевого крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Дейфа в середине июля. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.
Отмечается, что 13 июля истребители ЦАХАЛ ударили в районе Хан-Юниса. После разведывательной оценки обстановки было установлено, что Дейф ликвидирован при обстреле.

Израильские ВВС нанесли удар по зданию, где в этот момент находился Дейф и командир батальона ХАМАС в Хан-Юнисе Рафа Салмеха, о ликвидации которого сообщалось несколько недель назад.

Дейф являлся вторым лицом в руководстве ХАМАС в секторе Газа. Израильская сторона возложила на него ответственность за нападение 7 октября, в результате которого погибли 1200 мирных жителей, ещё 251 был взят в заложники.

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#израиль
#цахал
#хамас
#конфликт
#смерть
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Песков отказался комментировать возможный обмен заключенными между РФ и США
01 августа 2024, 13:00

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать комментарии по поводу возможного обмена заключенными между Россией и другими странами.
31 июля сообщалось, что в ближайшее время должен состояться масштабный обмен заключёнными между Россией, Белоруссией, США и Германией. Под обмен должны попасть россияне Артём и Анна Дульцевы, проживавшие в Словении с аргентинскими паспортами и осуждённые властями европейской страны за шпионаж.

«Нет, по-прежнему у меня нет никаких комментариев по этой теме», — ответил Песков на вопрос журналистов по возможному обмену заключенных.

При этом ведущий телеканала Fox News заявил, что журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, признанный в России виновным в шпионаже и приговоренный к 16 годам заключения с отбыванием в колонии строгого режима, вернётся в США в четверг, 1 августа, в рамках обмена заключёнными.

Также стало известно, что из базы данных Федерального бюро тюрем Соединённых Штатов исчезли данные о некоторых заключённых с российским гражданством. Это Александр Винник, Максим Марченко, Вадим Конощенок и Владислав Клюшин.

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#сша
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#песков
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Матвиенко не исключила формирования федерального округа с новыми регионами
Матвиенко: появление нового федерального округа не исключено, но не сегодня
01 августа 2024, 12:59

Фото: сайт Кремля

Появление нового федерального округа, в состав которого войдут новые регионы России, не исключено, «но не сегодня». Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам весенней сессии.
Она подчеркнула, что формирование нового округа позволит добиться более эффективного государственного управления. Однако в настоящее время перед властями стоит задача добиться целей СВО, успешно завершить её и думать о последующих шагах.

Однако Матвиенко подчеркнула, что власти уделяют много внимания новым регионам, вне зависимости от того, входят они в состав округа или пока чистятся отдельными областями и республиками.

В настоящее время там ведётся активное строительство социальных объектов, жилых домов, дорог. Жизнь там «кипит ключом», поскольку власти заинтересованы в восстановлении этих регионов.

Матвиенко призвала подождать, после чего уже можно будет вновь возобновить принятие решения об объединении регионов в одном округе.

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#лнр
#херсонская область
#запорожская область
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Матвиенко: Россия не знает, в чем заключается мирный план Трампа по Украине
01 августа 2024, 12:49

Фото: сайт Кремля

Россия ознакомлена с деталями мирного плана Дональда Трампа по Украине и не готова его оценить, однако хотела бы его услышать. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в рамках пресс-конференции по итогам работы весенней сессии СФ 2024 года.
«Что касается мирного плана Трампа. Во-первых, мы не знаем, в чем он состоит. А интерпретаторов, трактовщиков мыслей Трампа по поводу мирных переговоров по Украине уже больше, чем сыновей лейтенанта Шмидта. В основном это бывшие приближенные, но мы не готовы на таких условиях давать оценку плану Трампа», — пояснила Матвиенко.

По ее словам, о деталях плана Трампа о мирном урегулировании конфликта на Украине российской стороне не известно. Однако представители РФ готовы его изучить и оценить.

Ранее Трамп заявлял о готовности начать диалог с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине в случае победы на выборах.

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