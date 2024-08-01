Задействованный при обмене заключёнными самолёт приземлился в Мурманске

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Задействованный при обменах заключёнными между Россией и США самолёт приземлился в Мурманске, следует из данных портала Flightradar24.
Отмечается, что в четверг самолёт АН-148-100Е вылетел из столичного аэропорта «Внуково», а затем приземлился в Калининграде. После этого он вылетел в обратном направлении и приземлился около Мурманска примерно в 13:30.
Согласно данным американского телеканала Fox News, Гершкович может вернуться в США в четверг по местному времени.
Также сообщается, что будет обменян осуждённый в России за шпионаж в пользу США журналист Wall Street Journal Эван Гершкович. При этом не уточняется, кого вернут России.
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Согласно данным американского телеканала Fox News, Гершкович может вернуться в США в четверг по местному времени.
Также сообщается, что будет обменян осуждённый в России за шпионаж в пользу США журналист Wall Street Journal Эван Гершкович. При этом не уточняется, кого вернут России.
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Анастасия Чинкова