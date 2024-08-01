Россия освобождает Кара-Мурзу* в рамках обмена заключёнными с США

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Осуждённый в России по делу о государственной измене публицист Владимир Кара-Мурза* также фигурирует в числе заключённых, которых в четверг обменивают США и РФ. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Ранее сообщалось, что в четверг Россия и США производят обмен заключёнными. Уже стало известно о том, что российская сторона освободила американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана. Они уже покинули Россию и направляются в США.
Напомним, что в четверг утром из аэропорта «Внуково» вылетел самолёт, который затем приземлился в Калининграде. Затем он вылетел обратно в сторону Мурманска. Судно связано с делом об обмене заключёнными.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова