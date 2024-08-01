Россия освободила журналиста WSJ Гершковича в рамках обмена заключёнными

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Журналист американского издания Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан направляются за пределы России в рамках обмена заключенным с участием нескольких стран. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что США и их союзники в рамках обмена вернут заключённых России. При этом не уточняется, кто именно прибудет в страну.
Ранее со ссылкой на портал Flightradar24 сообщалось, что в Мурманске приземлился самолёт, задействованный при обмене заключёнными.
По данным телеканала Fox News, Гершкович, осуждённый в России за шпионаж, может вернуться в США в четверг по местному времени.
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Ранее со ссылкой на портал Flightradar24 сообщалось, что в Мурманске приземлился самолёт, задействованный при обмене заключёнными.
По данным телеканала Fox News, Гершкович, осуждённый в России за шпионаж, может вернуться в США в четверг по местному времени.
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Анастасия Чинкова