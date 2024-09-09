В Московской области подводят итоги выборов местных депутатов

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Голосование избирателей на выборах в Московской области проходило в штатном режиме. Существенных нарушений выявлено не было, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Избирательным правом в Подмосковье в ходе Единого дня голосования обладали более 2,5 млн жителей. Из них более 210 тыс. подали заявление для дистанционного электронного голосования. По состоянию на 18:00 8 сентября общая явка составила 22,72%. Очно проголосовали 16,96% избирателей, дистанционно – 87,24% от числа подавших заявления», – отметили в комиссии.В Подмосковье подводят итоги голосование на выборах депутатов Советов депутатов городских округов. Все избирательные участки закрылись накануне в 20:00. Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчёту голосов.
Выборы и довыборы местных депутатов проходили в 28 городских округах 6, 7 и 8 сентября. За ходом голосования следили свыше 8 тыс. наблюдателей. Все три дня члены Избирательной комиссии Московской области и сотрудники аппарата совершали объезды участков на территории муниципалитетов, оказывали методическую и правовую поддержку членам участковых комиссий.
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Лора Луганская