«Эффективно и результативно»: наблюдатель за ДЭГ рассказала, как проходят выборы в Совет депутатов

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В Московской области продолжаются выборы в муниципальные Советы депутатов. На 12:00 8 сентября явка избирателей на выборы в Подмосковье составляет 19.80%, при этом показатель дистанционного электронного голосования составляет 84.45%. О том, какое количество избирателей голосуют посредством системы ДЭГ и насколько охотно жители Подмосковья голосуют дистанционно рассказала член рабочей группы по общественному наблюдению, эксперт по ДЭГ, член Общественной палаты МО М.А. Большакова.
«В нашей стране на дистанционное электронное голосование зарегистрировалось наибольшее количество участников — 210 070 человек. В первый день голосования средняя явка составила около 70%. На некоторых территориях этот показатель достиг 88%, что говорит о том, что для жителей Московской области важнее получить результат, чем просто прийти на выборы и провести время за чаем. Наши граждане ориентированы на результат», – отметила Большакова.
Она также рассказала, что дистанционное голосование позволяет сделать выбор из любой точки страны, что дает свободу в планировании времени. Сама эксперт отдала голос за избранного кандидата в конце первого дня выборов.
По словам Большаковой, многие граждане все еще ценят сам процесс посещения избирательного участка, при этом показатели дистанционных выборов в Московской области достаточно высокие.
«Уверена, что сегодня вечером мы узнаем окончательные результаты. По итогам первых двух дней видно, что голосование проходит эффективно и результативно», – заявила Большакова.
На вопрос о том, в каком округе Московской области избиратели наиболее активны, Большакова ответила, что сравнивать статистические данные не вполне корректно, поскольку Московская область — это обширный и разнообразный регион.
«Здесь можно проехать на машине восемь часов, и это по сути отдельная большая страна. То, что на сегодняшний утренний момент уже везде 75% проголосовавших — это достаточно хороший результат», — пояснила она.
Эксперт также напомнила о том, что процедура дистанционного голосования является безопасной.
«Чтобы пройти регистрацию для участия в электронном голосовании, нужно лишь выполнить пять простых действий с помощью большого пальца. Для голосования потребуется примерно шесть шагов и два подтверждения кода. Это всё делается в целях безопасности, код приходит по СМС. Хочу ещё раз подчеркнуть, что эксперты, которым следует доверять, подтверждают высокую степень безопасности как государственных услуг, так и нашей избирательной системы. В течение всего года сильные команды программистов занимаются усовершенствованием защиты от уязвимостей. Без доверия к этой модели можно оставаться только если не доверять ничему, даже себе», — заключила Большакова.Читайте также:
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