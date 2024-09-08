Молодежь избирательной системы Подмосковья рассказала о помощи в СВО

Фото: Избирательная комиссия Московской области
Молодежь избирательной системы Подмосковья в это воскресенье, 8 сентября, выступила на видеоконференции в Информационном центре ЦИК и рассказала о своей волонтерской работе. Кто-то из ребят ездил помогать в Курскую область, кто-то — в Луганскую и Донецкую Народные Республики.
«Там они оказывали гуманитарную и волонтерскую помощь местным жителям, посещали детские дома и давали концерты», — поделились в Мособлизбиркоме.Саша Владимиров, Влад Назарычев, Даша Филатова и Саша Панкратов — каждому из них от 18 до 25 лет, однако несмотря на юный возраст, они делают то, на что порой не хватит духу и взрослому человеку.
«Я в этом плане совершенно гибкий человек, занимаюсь тем, что «стоит на повестке дня». И с началом специальной военной операции я твёрдо знала, что буду помогать в этом направлении. Меня многие не понимают, многие спрашивают, зачем рисковать, ты ведь здесь делаешь немало и можешь быть намного полезнее. Возможно и так, лишь могу сказать, что мне внутренне это важно и нужно, поеду еще», — рассказала Дарья Филатова.Читайте также:
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