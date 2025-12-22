90% украинских дипломатов не хотят возвращаться на родину из заграницы
Свыше 90% украинских дипломатов, работающих на Западе, не планируют возвращаться на родину после окончания командировки. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
По версии СВР, чиновники и бизнесмены из Украины, предвидя возможные трудности для киевского режима, все чаще обращаются в диппредставительства за помощью в получении вида на жительство в европейских странах.
В ведомстве подчеркнули, что такая тенденция особенно заметна среди украинского дипкорпуса в западных государствах. Большинство дипломатов якобы намерены остаться за границей, не рассчитывая вернуться на родину после завершения сроков службы.
