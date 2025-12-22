Лавров за два дня принял участие в более чем 20 встречах на Форуме в Каире
Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым поучаствовала в более чем двадцати встречах и мероприятиях в ходе второй министерской конференции Форума партнёрства Россия-Африка в Каире. Об этом сообщили в Telegram-канале «МИД России».
Конференция прошла 19-20 декабря при участии представителей более 50 африканских стран.
Сергей Лавров провёл двусторонние переговоры с коллегами из Республики Конго, Бурунди, Танзании, Ботсваны, Гамбии, Намибии, Экваториальной Гвинеи, Того, Мавритании, Малави, Руанды, Египта, Алжира, Зимбабве, Туниса, Южного Судана, а также с представителями Сейшельских Островов и Экономического сообщества стран Западной Африки.
«Хочу сердечно поблагодарить египетских друзей за прекрасную организацию мероприятия, традиционное гостеприимство и поздравить с успешным проведением этого мероприятия», — отметил глава МИД РФ.Форум партнёрства Россия-Африка был учреждён в 2019 году. Ранее в его рамках состоялись два саммита — в Сочи и Санкт-Петербурге, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
19 декабря сообщалось, что государственный секретарь США Марко Рубио поздравил Сергея Лаврова с Рождеством во время пресс-конференции в Вашингтоне.
Лавров, в свою очередь, заявлял, что Москва положительно оценивает сохранение договорённостей между Россией и США, достигнутых в ходе контактов в Анкоридже на Аляске.