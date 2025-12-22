Лавров за два дня принял участие в более чем 20 встречах на Форуме в Каире

22 декабря 2025, 01:50

Сергей Лавров ​(Фото: Telegram-канал «МИД России» @MID_Russia)

Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым поучаствовала в более чем двадцати встречах и мероприятиях в ходе второй министерской конференции Форума партнёрства Россия-Африка в Каире. Об этом сообщили в Telegram-канале «МИД России».





Конференция прошла 19-20 декабря при участии представителей более 50 африканских стран.



Сергей Лавров провёл двусторонние переговоры с коллегами из Республики Конго, Бурунди, Танзании, Ботсваны, Гамбии, Намибии, Экваториальной Гвинеи, Того, Мавритании, Малави, Руанды, Египта, Алжира, Зимбабве, Туниса, Южного Судана, а также с представителями Сейшельских Островов и Экономического сообщества стран Западной Африки.





«Хочу сердечно поблагодарить египетских друзей за прекрасную организацию мероприятия, традиционное гостеприимство и поздравить с успешным проведением этого мероприятия», — отметил глава МИД РФ.