Politico: Макрон настоял на отказе от конфискации российских активов

22 декабря 2025, 11:05

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон настоял на том, чтобы помощь Украине оформили в виде кредита, а не за счет конфискации российских активов. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники в ЕС.