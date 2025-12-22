Politico: Макрон настоял на отказе от конфискации российских активов
Президент Франции Эммануэль Макрон настоял на том, чтобы помощь Украине оформили в виде кредита, а не за счет конфискации российских активов. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники в ЕС.
По информации издания, вопрос обсуждался во время переговоров стран Евросоюза о дальнейшем финансировании Киева. Франция выступила против прямого изъятия замороженных российских средств, опасаясь юридических последствий и возможного подрыва доверия к европейской финансовой системе. Как оказалось, Макрон настаивал на более осторожной схеме поддержки.
Речь идет о кредите для Украины, который планируется погашать за счет доходов от замороженных активов, но без их фактической конфискации. Такой подход, по мнению Парижа, снижает риски судебных исков и сохраняет формальное соблюдение международного права. При этом часть стран ЕС настаивала на более жестких мерах в отношении российских средств.
