Дмитриев намекнул на переговоры РФ и США в Москве после встречи в Майами

22 декабря 2025, 05:08

Кирилл Дмитриев (Фото: www.kremlin.ru)

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев намекнул на возможное проведение следующей встречи с американскими коллегами в Москве после переговоров в Майами 20-21 декабря. Такой вывод можно сделать из его публикации в социальной сети X (бывший Twitter).