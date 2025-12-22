Дмитриев намекнул на переговоры РФ и США в Москве после встречи в Майами
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев намекнул на возможное проведение следующей встречи с американскими коллегами в Москве после переговоров в Майами 20-21 декабря. Такой вывод можно сделать из его публикации в социальной сети X (бывший Twitter).
На странице своего официального аккаунта Дмитриев опубликовал селфи на фоне заката в Майами. На фотографии он запечатлен в футболке с российским гербом, на которой написано «Next time in Moscow» («В следующий раз — в Москве»).
Эту же фразу использовал президент РФ Владимир Путин во время встречи на Аляске с лидером США Дональдом Трампом, приглашая его на переговоры в российскую столицу.
В подписи к своему фото Дмитриев добавил: «Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва».
Напомним, что во встрече со стороны США приняли участие спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер. Дмитриев охарактеризовал переговоры с ними как «конструктивные».