В ГД оценили слова Зеленского о лишении россиян комфортной жизни

Владимиру Зеленскому не получится осуществить свои планы о лишении россиян комфортной жизни. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Ее слова передает «Лента.ру».
Напомним, накануне Зеленский заявил, что если россияне останутся без комфортных условий, таких как электричество, то начнут оказывать давление на своего президента Владимира Путина. То же самое, по мнению украинского лидера, произойдет если жители России окажутся в опасности.
«Он, видимо, борется с мирными жителями — интересная цель для президента, которую он еще и публично озвучивает. Это поражает. Он все равно этого не добьется: можно сколько угодно это говорить, но этого не будет», — заявила Журова.
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