В ГД оценили слова Зеленского о лишении россиян комфортной жизни

В гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле находился кандидат в президенты США. Сначала журналисты сообщили, что двое мужчин начали перестрелку между собой и никакого отношения к политику конфликт не имел. Однако позже выяснилось, что республиканца вновь попытались убить. Кем оказался стрелок и что известно о новом покушении на бывшего лидера США расскажет редакция «Радио 1».