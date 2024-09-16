Эксперт Болтенков предупредил о возможном массированном ударе США по РФ

Фото: istockphoto/rarrarorro
США могут произвести внезапный массированный ракетный удар по России при помощи подразделений многодоменной американской оперативной группы, которые дислоцируются в Японии.
Об этом в своем материале для «Известий» написал военный аналитик Дмитрий Болтенков.
По мнению Болтенкова, Москва должна позаботиться об ответных мерах. В частности, имеются в виду регулярное наблюдение за перемещением указанной американской группы и усиление российских береговых ракетных войск.
Читайте также:
Раскрыты новые подробности о подозреваемом во втором покушении на Трампа
Киев готовит инсценировку ракетного удара РФ по детскому учреждению
В Эстонии пригрозили принудительным закрытием православной церкви
«Развертывание американской боевой группы в Японии позволит внезапно нанести массированный ракетный удар по местам дислокации пунктов базирования ракетных систем ПВО и систем класса «поверхность — поверхность» России, Китая или КНДР», — сказано в публикации.
По мнению Болтенкова, Москва должна позаботиться об ответных мерах. В частности, имеются в виду регулярное наблюдение за перемещением указанной американской группы и усиление российских береговых ракетных войск.
Читайте также:
Раскрыты новые подробности о подозреваемом во втором покушении на Трампа
Киев готовит инсценировку ракетного удара РФ по детскому учреждению
В Эстонии пригрозили принудительным закрытием православной церкви
Никита Кротов