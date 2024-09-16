Украинский суд рассмотрит иск депутата Верховной Рады Александра Дубинского с требованием провести президентские выборы, сообщает РИА Новости.
Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но были отменены в связи с военным положением и мобилизацией. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы «несвоевременны».
Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Зеленский не хочет прекращать конфликт, потому что это приведет к демократическим выборам и потере Власити. По его словам, Зеленский продолжает конфликт, потому что знает, что если он окончится, то будут проведены выборы, а выборы «означают его конец».
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