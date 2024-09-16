Депутат Верховной Рады Марьяна Безглая написала на своей странице в Facebook* об общении с мобилизованными солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцирующимися в районе Покровска, и пожаловалась, что их подготовка недостаточна.
«На прошлой неделе общалась с мобилизованными солдатами, которые после подготовки прибыли на покровское направление: это люди в основном среднего возраста, преимущественно те, кто не смог "порешать"», – написала она.
По словам парламентария, большинство мобилизованных солдат ничему не научились за 45 дней обучения. Учитывая этот факт, Безуглая подчеркнула, что план главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по увеличению срока базовой подготовки мобилизованных выглядит цинично.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что солдаты ВСУ жаловались на приказы генералов удерживать позиции любой ценой.
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Александр Климов