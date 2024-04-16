Депутат Швыткин: есть много доказательств об обстрелах ЗАЭС со стороны ВСУ

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Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) были представлены доказательства об обстрелах Запорожской атомной электростанции (АЭС) со стороны ВСУ. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Депутат отметил, что есть много неопровержимых доказательств, которые много раз предъявлялись комиссии МАГАТЭ.
Помимо этого, Швыткин отметил, что ВС РФ и персонал станции делают все возможное для того, чтобы не допустить аварию. Он заявил, что МАГАТЭ на международном уровне должно ставить вопрос о привлечении к ответственности ВСУ в части обстрелов станции.
В последнее время интенсивность атак на Запорожскую АЭС повысилась. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина ранее сообщала, что активность беспилотников ВСУ в районе Запорожской АЭС не уменьшается. Действует режим воздушной опасности, а в небе над Энергодаром фиксируются украинские БПЛА.
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«Думаю, комиссии МАГАТЭ нужно более принципиально подходить к этим вопросам, давать соответствующую оценку украинскому режиму и не допустить того, чтобы произошла соответствующая авария», — заявил он.
Помимо этого, Швыткин отметил, что ВС РФ и персонал станции делают все возможное для того, чтобы не допустить аварию. Он заявил, что МАГАТЭ на международном уровне должно ставить вопрос о привлечении к ответственности ВСУ в части обстрелов станции.
В последнее время интенсивность атак на Запорожскую АЭС повысилась. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина ранее сообщала, что активность беспилотников ВСУ в районе Запорожской АЭС не уменьшается. Действует режим воздушной опасности, а в небе над Энергодаром фиксируются украинские БПЛА.
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Дарья Осипова