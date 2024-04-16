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Депутат Швыткин: есть много доказательств об обстрелах ЗАЭС со стороны ВСУ

16 апреля 2024, 15:16
Фото: istock/Wlad74

Фото: istock/Wlad74

Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) были представлены доказательства об обстрелах Запорожской атомной электростанции (АЭС) со стороны ВСУ. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Депутат отметил, что есть много неопровержимых доказательств, которые много раз предъявлялись комиссии МАГАТЭ.

«Думаю, комиссии МАГАТЭ нужно более принципиально подходить к этим вопросам, давать соответствующую оценку украинскому режиму и не допустить того, чтобы произошла соответствующая авария», — заявил он.


Помимо этого, Швыткин отметил, что ВС РФ и персонал станции делают все возможное для того, чтобы не допустить аварию. Он заявил, что МАГАТЭ на международном уровне должно ставить вопрос о привлечении к ответственности ВСУ в части обстрелов станции.

В последнее время интенсивность атак на Запорожскую АЭС повысилась. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина ранее сообщала, что активность беспилотников ВСУ в районе Запорожской АЭС не уменьшается. Действует режим воздушной опасности, а в небе над Энергодаром фиксируются украинские БПЛА.

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#станции
#всу
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#магатэ
#заэс
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Иранский депутат Наджафабади объяснил право Ирана отвечать Израилю
16 апреля 2024, 15:50

Фото: iStock/ivanmollov

Представитель еврейского меньшинства в иранском парламенте Хомаюн Самейя Наджафабади заявил о праве Ирана отвечать на агрессию Израиля для защиты себя и своих интересов.
«Иран защищал свои национальные интересы. Атака на иранское дипломатическое представительство где бы то ни было — это атака на территорию Ирана, и, разумеется, Иран был вправе ответить», — заявил в беседе с RT Наджафабади.

А обозреватель Сергей Латышев высказал мнение о том, что в дальнейшем противостоянии Ирана и Израиля первый одержит победу.

«Иран выиграет, даже если Израиль решится в одиночку нанести по нему ответный удар, который Тегеран наверняка использует как повод открыто приступить к созданию ядерного оружия», — приводит «Царьград» слова Латышева.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби объяснил, почему США не участвуют в отражении воздушных атак на Украину. Он сравнил украинский конфликт с ситуацией вокруг Израиля, где американские силы принимали непосредственное участие в отражении атак Ирана.

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#сша
#израиль
#конфликт
#мнение
#иран
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Путин распространил выплаты добровольцам СВО на контрактников Росгвардии
16 апреля 2024, 15:48

Фото: сайт Кремля

Бойцы добровольческих формирований Росгвардии, участвующие в СВО на Украине, также будут получать компенсации. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения внесены в указ президента РФ от 03.08.2023 №582 «О мерах по обеспечению обязательного государственного страхования жизни и здоровья граждан Российской Федерации, пребывающих в добровольческих формированиях».

«Предоставить гражданам Российской Федерации, пребывающим (пребывавшим) в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (войска национальной гвардии Российской Федерации), страховые гарантии в виде компенсации», — говорится в тексте указа.
Новый указ дает право получения компенсаций добровольцам, которые служат в войсках национальной гвардии России. Бойцы, участвующие в СВО будут получать компенсации за ранение или по инвалидности, а их родные — в случае смерти военнослужащих.

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#путин
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Стало известно о влиянии на Макрона попыток «застать врасплох» Путина
Bloomberg: попытки Макрона «застать врасплох» Путина заставляют его нервничать
16 апреля 2024, 15:43

Фото: сайт Кремля

Попытки президента Франции Эммануэля Макрона «застать врасплох» российского лидера Владимира Путина заставляют нервничать самого французского лидера. Об этом сообщает издание Bloomberg.
В качестве примера агентство привело ситуацию, которая развернулась в конце февраля. Тогда Макрон отказался исключать возможность отправки западных войск на Украину. Это заявление вызвало критику как в России, так и на Западе. По данным Politico, оно было рассчитано на то, чтобы дать сигнал Москве «не делать глупостей», а также поставить перед ней «стратегическую дилемму».

Эта попытка заставить Путина гадать побудила власти Германии отвергнуть эту идею и тем самым развеять возникшую двусмысленность.

Также вторым примером является попытка Макрона добиться перемирия в период проведения Олимпийских игр в Париже. Теперь он намерен убедить председателя КНР Си Цзиньпина оказать влияние на Путина. Российский президент, в свою очередь, заявил, что готов рассматривать любые вопросы, однако исходить будет исключительно из интересов России и ситуации на фронте.

Кроме того, агентство отмечает, что Франция впервые за долгое время вышла на прямой контакт с Россией, когда министр обороны страны Себастьян Лекорню провёл телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу.

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#эммануэль макрон
#владимир путин
#политика
#франция
#россия
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Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации на Украине
16 апреля 2024, 15:41

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. Текст документа опубликован на сайте Верховной Рады.
Закон вступил в силу через месяц.

Верховная Рада прежде одобрила законопроект, который предусматривает ряд ужесточений в отношении подпадающих под мобилизацию граждан страны. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.

Прежде украинское издание Страна.ua опубликовало данные о количестве мужчин, которые обязаны пройти мобилизацию по новому закону. По мнению журналистов, такие поправки в закон о призыве на службу могут негативно сказаться на экономике страны. Подробности читайте в материале «Радио 1».


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#закон
#законопроект
#зеленский
#военкомат
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НАТО проведет учения на границе с Россией
16 апреля 2024, 15:30

Фото: iStock/Ricardo_ha77

НАТО проведет учения в Финляндии на границе с Россией, пишет «Lenta.ru».
Как сообщается на сайте финских сухопутных войск, к учениям привлекут около 20 тысяч военнослужащих из стран НАТО. Они пройдут с конца апреля по начало июня.

По предварительным данным, в учениях примут участие военные Финляндии, США, Великобритании, Латвии и Эстонии. Они начнутся 26 апреля с маневров танковых войск. Дата последних учений пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что штаб сухопутных войск НАТО в странах Северной Европы появится в Финляндии в городе Миккели.

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#россия
#финляндия
#нато
#учения
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«Не понравится Зеленскому»: Филиппо — о приглашении России в Нормандию
Филиппо: приглашение России в Нормандию станет плохой новостью для Зеленского
16 апреля 2024, 15:26

Приглашение делегации из России на 80-летие высадки союзников в Нормандии является плохой новостью для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.
Он отметил, что Россия является страной, которая понесла самые большие потери в борьбе с гитлеровской Германией. И обязательно нужно уважать историю и погибших, что может не понравится Зеленскому и странам НАТО.

Филиппо добавил, что Киев и западные страны будут оказывать давление на президента Франции Эммануэля Макрона в данном вопросе.

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#франция
#россия
#украина
#владимир зеленский
#нато
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В Кремле скептически отнеслись к идее перемирия на Украине на время Олимпиады
16 апреля 2024, 14:09

Фото: сайт Кремля

Власти Украины используют инициативы о временном перемирии для попытки перегруппировать свои силы и перевооружиться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.
Таким образом Песков прокомментировал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о приостановке огня на время Олимпиады.

Также спикер Кремля сообщил, что вопросы о временном прекращении военных действий на Украине неоднократно были заданы президенту России.

«И президент, и наши военные обращали внимание на то, что киевский режим использует такие идеи, такие инициативы для попытки перегруппироваться, для попытки перевооружиться», – сказал Песков.

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#россия
#военные
#президент
#песков
#франция
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В Молдавии одобрили инициирование референдума о вступлении в Евросоюз
Конституционный суд Молдавии одобрил инициирование референдума о вступлении в ЕС
16 апреля 2024, 14:08

Фото: iStock/Eblis

Конституционный суд Молдавии одобрил инициирование референдума о вступлении в Евросоюз. Соответствующий вердикт представила председатель суда Домника Маноле.
Отмечается, что суд дал положительный отзыв на законопроект о внесении в конституцию положений об интеграции в Евросоюз.

По словам судьи, предложение о пересмотре конституции соответствует положениям основного закона, поэтому она может быть предложена на утверждение парламенту.

Ранее либерал-демократы выступили против проведения референдума о вступлении страны в Евросоюз.

Напомним, что власти Молдавии подали заявку на членство в Евросоюзе ещё 3 марта 2022 года.

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#молдова
#евросоюз
#политика
#суд
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Кандидат на пост главы Верховного суда Подносова высказалась о смертной казни
Подносова напомнила про решение КС РФ, препятствующее введению смертной казни
16 апреля 2024, 13:52

Фото: iStock/Zolnierek

Кандидат на пост главы Верховного суда России Ирина Подносова заявила, что её мнение касаемо снятия моратория на смертную казнь не отличается от позиции, которой придерживался бывший председатель суда Вячеслав Лебедев.
На заседании Совфеда она отказалась высказывать личное мнение о смертной казни, подчеркнув при этом, что имеет позицию, идентичную мнению Лебедева. Она указала на полномочия сенаторов, отметив, что решение данного вопроса будет означать внесение изменений в конституцию. И уже из решения этого вопроса будет выходить его исполнение Верховным судом.

Также Подносова напомнила, что в настоящее время имеется решение Конституционного суда России, которое препятствует снятию моратория на смертную казнь.

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#смертная казнь
#суд
#совет федерации
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