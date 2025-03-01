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Три прибалтийские республики остались крайне недовольны тем фактом, что власти Соединённого Королевства не пригласили их лидеров в Лондон, где 2 марта пройдёт саммит, посвящённый Украине. Речь идёт, понятно, о Латвии, Литве и Эстонии.
Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на неназванный источник в европейских дипломатических кругах. По словам собеседника корреспондента, Москва «с большим интересом заметит», что главы указанных государств не получили приглашения принять участие во встрече в столице Великобритании.
Он также добавил, что и у России, и у литовцев вместе с латвийцами и эстонцами сложится полное впечатление, что руководство этих стран «продалось США».
В Лондоне соберётся около десятка лидеров европейских государств, чтобы обсудить ситуацию на Украине и возможные способы урегулирования конфликта, включая создание специального контингента международных сил. Туда же должен прибыть и Зеленский. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается поговорить по телефону с главами Литвы, Латвии и Эстонии. Собеседник телеканала недовольно заметил, что это слабая замена личному участию в саммите.
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«Все три балтийских государства являются одними из самых больших сторонников Украины по выделенным (на помощь Киеву - прим. ред.) процентам от ВВП и средствам... Все решения напрямую влияют на нашу безопасность. Как будто это еще один пакт, чтобы разделить Европу», — сказал источник на условиях анонимности.
Он также добавил, что и у России, и у литовцев вместе с латвийцами и эстонцами сложится полное впечатление, что руководство этих стран «продалось США».
В Лондоне соберётся около десятка лидеров европейских государств, чтобы обсудить ситуацию на Украине и возможные способы урегулирования конфликта, включая создание специального контингента международных сил. Туда же должен прибыть и Зеленский. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается поговорить по телефону с главами Литвы, Латвии и Эстонии. Собеседник телеканала недовольно заметил, что это слабая замена личному участию в саммите.
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Александр Бойцов