WSJ: Трамп распорядился рассмотреть вопрос прекращения военной помощи Украине

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Президент США Дональд Трамп после перепалки с Зеленским в Овальном кабинете отдал приказ сотрудникам аппарата национальной безопасности рассмотреть варианты временного или полного прекращения оказания военной помощи Киеву.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника из администрации главы Белого дома. В публикации отмечается, что речь пока не идёт о мгновенного отказа от отправки вооружений на Украину. Трамп пока намерен ждать следующих слов и действий Зеленского, покинувшего резиденцию главы американского государства, по словам журналистов, не по собственной воле, а будучи практически изгнанным.
Телеканал Fox News, в частности, сообщал накануне, что президент-бизнесмен «вышвырнул» своего собеседника из Белого дома и отказался от сделки по редкоземельным минералам, хотя для подписания соглашения уже было приготовлено всё вплоть до очиненных перьев и бутылочек с водой в конференц-зале. Не состоялась и заявленная ранее совместная пресс-конференция глав двух государств. Зеленский покинул Штаты ни с чем.
Читайте также:
«Вот и всё»: Зеленский возложил на США ответственность за будущее сделки по ресурсам
Рубио: Зеленский должен извиниться перед Трампом после фиаско в Белом доме
«Худший сценарий для Украины»: СМИ комментируют итоги встречи Трампа и Зеленского
Телеканал Fox News, в частности, сообщал накануне, что президент-бизнесмен «вышвырнул» своего собеседника из Белого дома и отказался от сделки по редкоземельным минералам, хотя для подписания соглашения уже было приготовлено всё вплоть до очиненных перьев и бутылочек с водой в конференц-зале. Не состоялась и заявленная ранее совместная пресс-конференция глав двух государств. Зеленский покинул Штаты ни с чем.
Читайте также:
«Вот и всё»: Зеленский возложил на США ответственность за будущее сделки по ресурсам
Рубио: Зеленский должен извиниться перед Трампом после фиаско в Белом доме
«Худший сценарий для Украины»: СМИ комментируют итоги встречи Трампа и Зеленского
Александр Бойцов