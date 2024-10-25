Аббас назвал замечательной встречу с Путиным во время саммита БРИКС

Махмуд Аббас (Фото: РИА Новости/Александр Казаков)
Палестинский президент Махмуд Аббас отметил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным во время саммита БРИКС в Казани прошла замечательно.
«Встреча с Путиным была замечательной! Самое важное, что Россия поддерживает палестинский народ в решении вопроса о двух государствах и создании независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме», — прокомментировал в беседе с RT Аббас.
До этого министр иностранных дел Индонезии Сугионо, принявший участие в форуме «БРИКС плюс» в Казани, заявил о желании страны присоединиться к БРИКС. По его словам, такой шаг государства покажет, что оно укрепляет позиции в качестве моста между развитыми и развивающимися странами для усиления продовольственной безопасности, устойчивости в энергетике и сокращению бедности на Глобальном Юге.
«Присоединение Индонезии к БРИКС служит проявлением свободной внешней политики», — приводят argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости слова министра.
Ранее политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян заявлял, что саммит БРИКС, прошедший в Казани, является дипломатической победой президента России Владимира Путина над западной концепцией изоляции нашей страны.
Читайте также:
Зеленский обиделся на ООН и нахамил Гутерришу: как прошел саммит БРИКС в Казани, заявления Путина
Глава Евросовета Мишель после саммита БРИКС призвал ЕС к уважению других стран
Политолог Мирзаян назвал саммит БРИКС дипломатической победой Путина
Мелисса Тимофеева