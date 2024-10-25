Зеленский обиделся на ООН и нахамил Гутерришу: как прошел саммит БРИКС в Казани, заявления Путина

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Успешный саммит в Казани привлек внимание западных журналистов, которые отметили, что влияние России и БРИКС на глобальную политическую арену достигло беспрецедентного уровня, а экономика продолжает расти, несмотря на санкции. Кроме того, присутствие на саммите генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша возмутило президента Украины, который не постеснялся в выражениях в адрес главы организации. Подробнее о том, какую реакцию вызвал БРИКС у мировой общественности расскажет «Радио 1».
Зеленский упрекнул главу ООН
24 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил саммит БРИКС, проходивший в Казани. Его визит совпал с торжеством организации – Международным днем ООН. В контексте событий, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал генерального секретаря организации Антониу Гутерреша. Он отметил, что этот праздник должен отмечаться по всему миру, а не только в Казани, где проходил саммит БРИКС.
«В Международный день ООН особенно важно об этом напомнить... Хочу напомнить международной бюрократии и политическим лидерам, что сегодня День ООН отмечается по всему миру, а не только в Казани», — написал он в своем телеграм-канале.
Антониу Гутерриш (Фото: Сайт Кремля)
Реакция западных СМИ
Американская газета The New York Times утверждает, что Путин добился дипломатической победы, сумев представить себя как «мирового государственного деятеля». В свою очередь, журналисты The Washington Post охарактеризовали БРИКС как антизападный альянс, хотя участники объединения многократно опровергали это. Телеканал Euronews отметил, что саммит вызвал беспокойство у европейских политиков.
Африканское издание IOL подчеркнуло, что страны, оказавшиеся в изоляции от Запада, теперь рассматривают БРИКС как альтернативную платформу для сотрудничества без навязывания политических условий. Китайское агентство «Синьхуа» сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин дал понять о намерении объединиться с другими развивающимися государствами в процессе глобальной модернизации.
Участники саммита БРИКС (Фото: Сайт Кремля)
Официальная реакция США
Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что все страны являются суверенными государствами и сами делают выбор. По словам представителя США, Америка рассчитывает на дальнейшее сближение с Бразилией, ЮАР и Индией. Он также отметил, что Соединенные Штаты будут выстраивать отношения с Китаем «ответственным образом», чтобы «управлять соперничеством» между двумя странами. При этом он отказался комментировать участие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в саммите БРИКС.
Несмотря на критику со стороны Владимира Зеленского, Гутерриш и президент России Владимир Путин провели закрытую двустороннюю встречу. На кадрах, опубликованных пресс-службой Кремля, видно, как российский лидер и генсек ООН обмениваются рукопожатием и позируют перед камерами.
Заявления Путина на пресс-конференции по итогам саммита
Владимир Путин (Фото: Сайт Кремля)
Сотрудничество с КНДР
Президент ответил на вопрос о возможной переброске военных из КНДР в Россию. По некоторым спутниковым снимкам, предположительно, войска Северной Кореи находятся на территории нашей страны.
«Что касается наших отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой, то, как вы знаете, сегодня (24 октября) был ратифицирован наш Договор о стратегическом партнерстве. В нем есть статья 4. Мы никогда не сомневались в серьезности северокорейского руководства в отношении наших соглашений. Но что и как мы будем делать – это уже наше дело, в рамках этой статьи», — сообщил Владимир Путин.
О расширении НАТО
Президент также ответил на вопрос журналиста BBC Стива Розенберга о справедливости специальной военной операции. Розенберг спросил: «Где же справедливость, стабильность и безопасность, включая безопасность России?»
В ответ Путин сказал: «Разве справедливо обманывать нас, обещая, что расширения не будет, а затем нарушать эти обязательства? Разве справедливо подходить к нам вплотную, в ту же Украину, и уже строить там военные базы? Это разве справедливо?»
Отношение партнеров к конфликту на Украине
Президент России заявил, что все настроены на то, чтобы конфликт завершился как можно быстрее и желательно мирными средствами. Он отметил, что Китайская Народная Республика и Бразилия выступили с инициативой в ходе Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке, и многие страны-участницы БРИКС поддерживают это предложение. Президент выразил благодарность партнерам за их внимание к конфликту и усилия по его разрешению.
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