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Глава Евросовета Шарль Мишель, который покинет свой пост в конце ноября, после проведения саммита БРИКС в Казани призвал Евросоюз прекратить «читать нотации» всем остальным частям света, а также проявлять больше уважения к развивающимся странам.
В интервью газете The Financial Times он подчеркнул, что это просто необходимо, если блок хочет противодействовать расширяющемуся влиянию России и Китая. Глава Евросовета назвал участие стран-партнёров ЕС в российском саммите БРИКС неким «посланием» Брюсселю с требованием прекратить диктат, е к нему непременно стоит прислушаться.
Мишель рекомендовал Евросоюзу разработать новый подход к взаимодействию с развивающимися странами, такими, например, как Египет или Объединённые Арабские Эмираты. Эти государства очень близки с ЕС в плане сотрудничества, однако и они делают выбор «в пользу Казани». Руководитель Евросовета также отметил, что прежний подход ЕС к сотрудничеству с развивающимися странами часто был «унизительным».
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Александр Бойцов