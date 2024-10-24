Политолог Мирзаян назвал саммит БРИКС дипломатической победой Путина

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Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян заявил, что саммит БРИКС, прошедший в Казани, является дипломатической победой президента России Владимира Путина над западной концепцией изоляции нашей страны.
«Это дипломатическая победа Путина по целому ряду причин, и основная — это репрезентативность мероприятия. На саммит БРИКС приехало огромное количество мировых лидеров. Весь глобальный Юг, и некоторые союзники США. И вся западная концепция того, что Владимир Путин, якобы, находится в изоляции, разбивается самим фактом проведения этой встречи», — отметил в беседе с NEWS.ru Мирзаян.Он добавил, что Россия провела самый масштабный саммит со времен начала СВО, несмотря на западную политику изоляции.
Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что основное преимущество банка БРИКС состоит именно в независимых от доллара расчётах.
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