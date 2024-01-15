ABC: Австралия отправит вертолёты MRH-90 Taipan вместо Украины на свалку

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Австралийские вертолёты MRH-90 Taipan отправят на утилизацию, несмотря на запрос Киева об их передаче ВСУ. Об этом сообщает ABC.
«Украина сделала официальный запрос на MRH-90 19 декабря 2023 года, несмотря на хорошо задокументированные проблемы с их безопасностью и эксплуатацией», — говорится в публикации.
По информации канала, процесс разборки списанных Taipan уже стартовал. В Минобороны Австралии ранее сообщали, что утилизация пройдёт «экологически чистым и экономически эффективным способом».
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