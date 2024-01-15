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ABC: Австралия отправит вертолёты MRH-90 Taipan вместо Украины на свалку

15 января 2024, 04:05
Фото: iStock/Miguel Angel Flores

Фото: iStock/Miguel Angel Flores

Австралийские вертолёты MRH-90 Taipan отправят на утилизацию, несмотря на запрос Киева об их передаче ВСУ. Об этом сообщает ABC.
«Украина сделала официальный запрос на MRH-90 19 декабря 2023 года, несмотря на хорошо задокументированные проблемы с их безопасностью и эксплуатацией», — говорится в публикации.

По информации канала, процесс разборки списанных Taipan уже стартовал. В Минобороны Австралии ранее сообщали, что утилизация пройдёт «экологически чистым и экономически эффективным способом».


Отмечается, что Украина осталась недовольна таким решением. Украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко подчеркнул, что возможность передать вертолёты Киеву «еще есть».

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#вертолёты
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Трамп отправил помешавших ему экоактивистов «домой к мамочке»
15 января 2024, 04:17

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп ответил группе экологических активистов, которые пытались сорвать выступление политика в штате Айова, шуткой, порекомендовав одной из участниц «идти домой к мамочке». Об этом пишет РИА Новости.
Дональд Трамп в воскресенье, 14 января, выступал в городе Индианола в Айове перед сторонниками. Однако в какой-то момент группа протестующих с баннером с надписью "Трамп - климатический преступник" стала скандировать лозунги против бывшего американского лидера.

«Спасибо, дорогая. Иди домой к мамочке. Твоя мамочка ждет», — ответил Трамп одной из активисток.

Политик отметил, что экоактивисты ещё молодные и незрелые. После того, как протестующих вывели из зала, Дональд Трамп продолжил выступление.

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#дональд трамп
#активисты
#сша
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Bloomberg: Встреча по мирному плану Киева в Давосе завершилась без чёткого плана
15 января 2024, 02:07

Фото: iStock/Silent_GOS

Встреча советников по национальной безопасности, состоявшаяся 14 января в Давосе и посвящённая украинской «формуле мира», завершилась без чёткого плана. Об этом пишет Bloomberg.
Сопредседатель встречи, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что встреча, вероятно, станет последней в подобном формате.

«Дальнейшие шаги остаются неясными», — пишут обозреватели.

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#запад
#украина
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#переговоры
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Захарова призвала Запад прекратить вооружать Украину, если он хочет переговоров
15 января 2024, 00:57

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад должен перестать вооружать ВС Украины и расширять антироссийские санкции, если он действительно стремиться к началу переговоров между Москвой и Киевом. Об этом пишут «Известия».
«Если речь идет о желании отдельных стран найти выход из тупика, в который их завел Вашингтон, то надо им перестать поставлять оружие на Украину, не принимать антироссийские санкции и не делать русофобские заявления», — сказала она в беседе с изданием, комментируя предложение Швейцарии.

Захарова подчеркнула, что если западные страны, предлагая переговоры, хотят втянуть Российскую Федерацию в «некий психоделический процесс» на своих условиях, то их ловушка не сработает.

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#захарова
#переговоры
#украина
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В Германии начали подготовку к войне с Россией
Bild: Минобороны Германии готовится к нападению России после разгрома ВСУ
15 января 2024, 00:37

Фото: iStock/photosvit

Минобороны Германии разрабатывает план действий на случай возможного нападения России после предполагаемой победы над Украиной, пишет Bild.
Бундесвер прогнозирует возможную эскалацию конфликта между Россией и НАТО уже через несколько недель. Согласно этим данным, предполагается, что весной российские войска начнут масштабное наступление на Украине, одержат победу, столкнувшись с ограниченной поддержкой от Запада.

Сценарий Министерства обороны Германии предвидит, что после победы возможны этнические столкновения в Прибалтике. В связи с этим российские войска могут переброситься в Калининград для атаки Сувалкского коридора. НАТО, в ответ, примет решение о «мерах для надежного сдерживания» и перебросит на восточный фланг 300 тысяч военных, утверждает издание.

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#сценарий
#калининград
#нато
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BT: Премьер Дании Фредериксен перепутала свою страну с Норвегией
15 января 2024, 00:08

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен перепутала свою страну с Норвегией, отметив на фото в социальных сетях неправильный колевский дом. Об этом пишет BT.
Фредерик X в воскресенье после отречения от престола его матери Маргрете II стал новым королем Дании.

«Метте Фредериксен хотела выразить свое почтение королю Фредерику и датскому королевскому дому в Instagram.* К сожалению, на фото к посту вместо датского был отмечен королевский дом Норвегии», — говорится в публикации.

Датская газета приложила в статье фото, опубликованное ранее министром. На фотографии запечатлён новый король Дании Фредерик X, однако вместо датского королевского дома отмечен норвежский.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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#instagram
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Армия Израиля подвела итог первых ста дней конфликта с ХАМАС
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации 9 тысяч радикалов в Газе за сто дней конфликта
14 января 2024, 23:46

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в воскресенье, что за 100 дней военного конфликта с ХАМАС в секторе Газа были устранены более 9 тысяч радикалов, что, по израильским оценкам, составляет примерно треть личного состава движения.
Согласно данным ЦАХАЛ, представленным после 100 дней войны с ХАМАС, начавшейся 7 октября, израильские силы уничтожили двух командиров бригад ХАМАС, 19 командиров батальонов и более 50 командиров рот. В общей сложности в течение военной эскалации армия Израиля атаковала около 30 тысяч объектов инфраструктуры ХАМАС в палестинском анклаве.

Согласно информации израильских военных, с 7 октября в рамках обострения конфликта с ливанским движением «Хезболлах» на юге Ливана было устранено примерно 170 радикалов, а также проведено около 750 атак на цели.

На Западном берегу за тот же период ЦАХАЛ провела более 40 крупных контртеррористических операций, в результате которых были задержаны более 2,650 разыскиваемых палестинцев, включая 1300 с связями с ХАМАС. Также за это время были разрушены 14 домов террористов на палестинских территориях.

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Андрей Ермак пожаловался на предложения о немедленных переговорах с Россией
14 января 2024, 22:46

Фото: iStock/Diy13

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ерман заявил, что идеи о незамедлительных переговорах с РФ, в том числе выдвинутые на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, являются для Киева неприемлемыми. Об этом сообщает РИА Новости.
«Все страны, которые были за столом во время всех этих встреч уважают независимость Украины, но, конечно, у нас есть разные мысли. Кто-то думает, что необходимо сразу же сидеть за столом переговоров, но мы очень ясно и открыто объясняем, почему сейчас это неприемлемо», — цитирует агентство слова Ермака.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Белом доме заявили о необходимости снизить интенсивность боев в Газе
14 января 2024, 21:20

Фото: iStock/Gilnature

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Вашингтона считает, что пришло время для снижения Израилем интенсивности боевых действий в секторе Газа, передает телеканал CBS.
По словам Кирби, Вашингтон находится на стадии обсуждения данного шага с правительством Израиля. При этом сотрудник СНБ отметил, что все сделанное Израилем в борьбе с ХАМАС было верным шагом. Кирби добавил, что Штаты не ожидают от Израиля «прекращения противодействия ХАМАС».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал взятие под контроль границы палестинского анклава с Египтом одним из обязательных условий окончания военных действий против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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#израиль
#сектор газа
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Axios: отказ Нетаньяху следовать просьбам США все больше разочаровывает Байдена
14 января 2024, 20:58

Фото: iStock/Tatsiana Niamera

Отказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху следовать просьбам американской администрации в отношении военных действий в секторе Газа вызывает все большее разочарование со стороны президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Axios.
Один из парламентариев США отметил, что ситуация является крайне тяжелой, стороны находятся в тупике, а терпение американского лидера на исходе. Одним из поводов для волнений в Вашингтоне является отказ израильского премьер-министра всерьез обсуждать планы действий после завершения военной стадии конфликта.

Также Белый дом крайне напряжен из-за того, что представители власти Израиля продолжают отказывать Штатам в доступе палестинской администрации к замороженным налоговым доходам, без которых невозможно финансирование работы правительства Махмуда Аббаса.

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