В Германии начали подготовку к войне с Россией

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Минобороны Германии разрабатывает план действий на случай возможного нападения России после предполагаемой победы над Украиной, пишет Bild.
Сценарий Министерства обороны Германии предвидит, что после победы возможны этнические столкновения в Прибалтике. В связи с этим российские войска могут переброситься в Калининград для атаки Сувалкского коридора. НАТО, в ответ, примет решение о «мерах для надежного сдерживания» и перебросит на восточный фланг 300 тысяч военных, утверждает издание.
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