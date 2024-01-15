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В Германии начали подготовку к войне с Россией

Bild: Минобороны Германии готовится к нападению России после разгрома ВСУ
15 января 2024, 00:37
Фото: iStock/photosvit

Фото: iStock/photosvit

Минобороны Германии разрабатывает план действий на случай возможного нападения России после предполагаемой победы над Украиной, пишет Bild.

Бундесвер прогнозирует возможную эскалацию конфликта между Россией и НАТО уже через несколько недель. Согласно этим данным, предполагается, что весной российские войска начнут масштабное наступление на Украине, одержат победу, столкнувшись с ограниченной поддержкой от Запада.

Сценарий Министерства обороны Германии предвидит, что после победы возможны этнические столкновения в Прибалтике. В связи с этим российские войска могут переброситься в Калининград для атаки Сувалкского коридора. НАТО, в ответ, примет решение о «мерах для надежного сдерживания» и перебросит на восточный фланг 300 тысяч военных, утверждает издание.

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#сценарий
#калининград
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BT: Премьер Дании Фредериксен перепутала свою страну с Норвегией
15 января 2024, 00:08

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен перепутала свою страну с Норвегией, отметив на фото в социальных сетях неправильный колевский дом. Об этом пишет BT.
Фредерик X в воскресенье после отречения от престола его матери Маргрете II стал новым королем Дании.

«Метте Фредериксен хотела выразить свое почтение королю Фредерику и датскому королевскому дому в Instagram.* К сожалению, на фото к посту вместо датского был отмечен королевский дом Норвегии», — говорится в публикации.

Датская газета приложила в статье фото, опубликованное ранее министром. На фотографии запечатлён новый король Дании Фредерик X, однако вместо датского королевского дома отмечен норвежский.

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#фото
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Армия Израиля подвела итог первых ста дней конфликта с ХАМАС
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации 9 тысяч радикалов в Газе за сто дней конфликта
14 января 2024, 23:46

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в воскресенье, что за 100 дней военного конфликта с ХАМАС в секторе Газа были устранены более 9 тысяч радикалов, что, по израильским оценкам, составляет примерно треть личного состава движения.
Согласно данным ЦАХАЛ, представленным после 100 дней войны с ХАМАС, начавшейся 7 октября, израильские силы уничтожили двух командиров бригад ХАМАС, 19 командиров батальонов и более 50 командиров рот. В общей сложности в течение военной эскалации армия Израиля атаковала около 30 тысяч объектов инфраструктуры ХАМАС в палестинском анклаве.

Согласно информации израильских военных, с 7 октября в рамках обострения конфликта с ливанским движением «Хезболлах» на юге Ливана было устранено примерно 170 радикалов, а также проведено около 750 атак на цели.

На Западном берегу за тот же период ЦАХАЛ провела более 40 крупных контртеррористических операций, в результате которых были задержаны более 2,650 разыскиваемых палестинцев, включая 1300 с связями с ХАМАС. Также за это время были разрушены 14 домов террористов на палестинских территориях.

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Андрей Ермак пожаловался на предложения о немедленных переговорах с Россией
14 января 2024, 22:46

Фото: iStock/Diy13

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ерман заявил, что идеи о незамедлительных переговорах с РФ, в том числе выдвинутые на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, являются для Киева неприемлемыми. Об этом сообщает РИА Новости.
«Все страны, которые были за столом во время всех этих встреч уважают независимость Украины, но, конечно, у нас есть разные мысли. Кто-то думает, что необходимо сразу же сидеть за столом переговоров, но мы очень ясно и открыто объясняем, почему сейчас это неприемлемо», — цитирует агентство слова Ермака.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вэф
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В Белом доме заявили о необходимости снизить интенсивность боев в Газе
14 января 2024, 21:20

Фото: iStock/Gilnature

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Вашингтона считает, что пришло время для снижения Израилем интенсивности боевых действий в секторе Газа, передает телеканал CBS.
По словам Кирби, Вашингтон находится на стадии обсуждения данного шага с правительством Израиля. При этом сотрудник СНБ отметил, что все сделанное Израилем в борьбе с ХАМАС было верным шагом. Кирби добавил, что Штаты не ожидают от Израиля «прекращения противодействия ХАМАС».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал взятие под контроль границы палестинского анклава с Египтом одним из обязательных условий окончания военных действий против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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#израиль
#сектор газа
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Axios: отказ Нетаньяху следовать просьбам США все больше разочаровывает Байдена
14 января 2024, 20:58

Фото: iStock/Tatsiana Niamera

Отказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху следовать просьбам американской администрации в отношении военных действий в секторе Газа вызывает все большее разочарование со стороны президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Axios.
Один из парламентариев США отметил, что ситуация является крайне тяжелой, стороны находятся в тупике, а терпение американского лидера на исходе. Одним из поводов для волнений в Вашингтоне является отказ израильского премьер-министра всерьез обсуждать планы действий после завершения военной стадии конфликта.

Также Белый дом крайне напряжен из-за того, что представители власти Израиля продолжают отказывать Штатам в доступе палестинской администрации к замороженным налоговым доходам, без которых невозможно финансирование работы правительства Махмуда Аббаса.

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#израиль
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Философ Дугин: у Запада есть план уничтожения России – оружие выбрано
14 января 2024, 20:05

Фото: iStock/alexkich

Философ Александр Дугин заявил, что ни самой Украины, ни ее будущего нет. Существует лишь группа террористов, которые захватили власть на части российской территории. Об этом сообщает «Царьград».
Дугин отметил, что должны быть предприняты серьезные меры для защиты страны.

«Обратите внимание, какие ракеты попали по Белгороду. Это чешские ракеты. Чехия поставила ракеты террористической организации, которые долетели и убили наших детей, русских. На нашей российской территории. Что после этого надо делать с чехами? Сами подумайте: они соучастники преступлений. Так же как американцы, немцы, так же как и французы. То есть соучастники в терроризме… Надо сделать все эти выводы и быть готовыми к любому развитию событий. Потому что никто нас в покое не оставит», — приводит слова философа «Царьград».
Дугин отметил, что Запад пытается сломить РФ ​новым оружием: ментальными войнами. Однако, по словам эксперта, такая вражеская цель никогда не будет достигнута.

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#пво
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Danmarks Radio: новым королем Дании после отречения матери стал Фредерик X
14 января 2024, 18:59

Фото: iStock/A-Basler

Фредерик X стал новым королем Дании после отречения от престола его матери, Маргрете II, которая правила страной 52 года. Об этом сообщает Danmarks Radio.
Отмечается, что церемония отречения от престола прошла в замке Кристиансборг. 84-летняя Маргрете II поставила свою подпись на соответствующих бумагах, после чего ее сын 55-летний Фредерик стал новым королем Дании.

Примечательно, что церемонии, посвященной коронации Фредерика, не будет, так как эта традиция перестала существовать в Дании с 1660 года.

Напомним, 31 декабря Маргарете II сообщила о своём намерении отречься от престола 14 января 2024 года. Датский Королевский дворец ранее сообщал, что королева Маргрете II занимает монарший престол дольше всех своих предшественников.

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#документы
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В Берлине во время демонстрации левых произошли столкновения с полицией
14 января 2024, 18:42

Фото: istockphoto/sibway

В Берлине немецкие левые активисты пытались провести традиционный ежегодный марш памяти Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Однако у силовиков, по некоторым данным, была разнарядка на жёсткий разгон шествия, поэтому между демонстрантами и полицией произошли столкновения.
Организаторы акции утверждают, что марш был мирным, а силовики набросились на демонстрантов безо всякой причины. Жёсткий характер столкновений подтверждают кадры, показанные телеканалом RBB. На них видно, как полицейские бьют дубинками людей, уже лежащих на земле. Госпитализированы десятки человек, среди которых есть как участники шествия, так и правоохранители. По непроверенным данным один человек погиб.

Некоторые немецкие СМИ сообщают, что некоторые участники марша принялись выкрикивать лозунги в поддержку Палестины и Йемена. Именно в этот момент полицейские остановили шествие, после чего начались стычки.

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#полицейские
#акции
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Во Франции призвали российских военных дать Европе умереть самой
Бывший солдат из Франции указал РФ на возможность Европы умереть самостоятельно
14 января 2024, 18:36

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Экс- военнослужащий армии Франции, посещающий Донбасс с гуманитарной миссией, заявил в беседе с РИА Новости, что Европа находится в глубочайшем кризисе из-за некомпетентного руководства, однако РФ освобождать ее, как в прошлые времена, нет никакой необходимости.
Бывший военнослужащий отметил, что европейцы являются дураками, которые должны самостоятельно разбираться с собственными элитами. По его словам, экономика Европы пришла в полный упадок.

Экс-военнослужащий добавил, что у «российских ворот поднимется новый мир».

Ранее немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал в соцсети X, что России, несмотря на санкции, удалось обогнать Германию по объему экономики, по этой причине немцам необходимо требовать ухода канцлера Олафа Шольца со своего поста.

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#экономика
#санкции
#мир
#ес
#европа
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