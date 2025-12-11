ABC: Киев передал США переработанную версию мирного плана из 20 пунктов

11 декабря 2025, 16:19

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Переговорная группа Киева направила Вашингтону свои правки к американскому предложению по урегулированию конфликта, сохранив структуру документа, но переработав ряд пунктов. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника, близкого к переговорам.





По информации источника, Украина передала США пересмотренный мирный план из 20 пунктов, в котором появились некоторые новые идеи относительно территорий и контроля над Запорожской АЭС. При этом количество пунктов и общая конструкция документа остались прежними.





«Это не новая версия, это те же 20 пунктов, только некоторые из них были немного переработаны», — уточнил собеседник телеканала.