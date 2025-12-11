Лавров: Россия готова письменно зафиксировать готовность не нападать на ЕС

11 декабря 2025, 13:41

Фото: istockphoto/iDymax

Россия не намеревается нападать на Европейский союз (ЕС) и НАТО, и готова зафиксировать это в юридическом документе о коллективных гарантиях. Такое заявление ТАСС сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.





Он также подчеркнул, что такие гарантии должны основаться на взаимных обязательствах.





«Готовы письменно зафиксировать соответствующие гарантии», — прокомментировал Лавров.