Лавров: Россия готова письменно зафиксировать готовность не нападать на ЕС
Россия не намеревается нападать на Европейский союз (ЕС) и НАТО, и готова зафиксировать это в юридическом документе о коллективных гарантиях. Такое заявление ТАСС сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он также подчеркнул, что такие гарантии должны основаться на взаимных обязательствах.
«Готовы письменно зафиксировать соответствующие гарантии», — прокомментировал Лавров.
2 декабря президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет воевать с Европой.
Ранее сообщалось, что затягивание украинского конфликта стало вопросом выживания Владимира Зеленского.