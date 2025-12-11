Достижения.рф

Лавров: Россия готова письменно зафиксировать готовность не нападать на ЕС

Фото: istockphoto/iDymax

Россия не намеревается нападать на Европейский союз (ЕС) и НАТО, и готова зафиксировать это в юридическом документе о коллективных гарантиях. Такое заявление ТАСС сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



Он также подчеркнул, что такие гарантии должны основаться на взаимных обязательствах.

«Готовы письменно зафиксировать соответствующие гарантии», — прокомментировал Лавров.

2 декабря президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет воевать с Европой.

Ранее сообщалось, что затягивание украинского конфликта стало вопросом выживания Владимира Зеленского.
Никита Кротов

