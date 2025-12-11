В Госдуме заявили, что ни один из мирных планов не отвечает интересам РФ
На сегодняшний день нет ни одного плана по мирному урегулированию конфликта на Украине, который бы полностью отвечал интересам России. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Напомним, сейчас идёт обсуждение плана, разработанного в Вашингтоне.
«Я пока не увидел ни одного лично плана, который, скажем так, соответствовал бы нашим интересам. Особенно вот этот план: заморозка конфликта по линии соприкосновения», — сказал Колесник «Газете.Ru».
Он подчеркнул, что «окончание переговоров» состоится исключительно на условиях, выгодных для России. Он не исключил, что Москве придётся пойти на некоторые уступки, однако только на те, которые не повлияют на главные цели российской спецоперации.
Тем временем президент США Дональд Трамп продолжает оказывать давление на Владимира Зеленского для достижения мира. Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер считает, что американский лидер избрал такой путь давления, включающий запугивания и угрозу запугиваниями. Так он пытается принудить Зеленского выполнить его условия.
«Политического уничтожения Зеленского со стороны Трампа я не вижу. Вижу попытки давления на Зеленского с разных сторон. Вижу запугивание плохим отношением. Понятно, что Украина сейчас сильно зависит от помощи США. И поэтому Зеленский не может проводить абсолютно независимую от Трампа политику», — сказала Шеслер Общественной Службе Новостей.
Она отметила, что Трамп может добиться своей цели, оказав давление на одну из конфликтующих сторон, а на Киев давить проще, чем на Москву.