11 декабря 2025, 15:37

Депутат Колесник: ни один из мирных планов не подходит для РФ

Фото: iStock/Diy13

На сегодняшний день нет ни одного плана по мирному урегулированию конфликта на Украине, который бы полностью отвечал интересам России. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.





Напомним, сейчас идёт обсуждение плана, разработанного в Вашингтоне.





«Я пока не увидел ни одного лично плана, который, скажем так, соответствовал бы нашим интересам. Особенно вот этот план: заморозка конфликта по линии соприкосновения», — сказал Колесник «Газете.Ru».

«Политического уничтожения Зеленского со стороны Трампа я не вижу. Вижу попытки давления на Зеленского с разных сторон. Вижу запугивание плохим отношением. Понятно, что Украина сейчас сильно зависит от помощи США. И поэтому Зеленский не может проводить абсолютно независимую от Трампа политику», — сказала Шеслер Общественной Службе Новостей.