ABC: НАТО проведет учения, имитирующие начало третьей мировой войны

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НАТО проведет учения, имитирующие начало третьей мировой войны. Об этом сообщает ABC.
По информации источника, нападение инициировано вымышленным противником, который называется Occasus. Однако, как отмечает издание, он имеет большое сходство с РФ.
Сообщается, что в учениях принимают участие сорок тысяч военных из всех стран-членов Североатлантического альянса и Швеции, которая на данный момент окончательно не вступила в организацию. Данные учения пройдут на территории ФРГ, Польши, Прибалтики и в Северном море.
Ранее Минобороны Литвы не увидело перспектив нападения России на страны Запада. Согласно данным ведомства, РФ будет тяжело распределять свои силы на два фронта.
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Сообщается, что в учениях принимают участие сорок тысяч военных из всех стран-членов Североатлантического альянса и Швеции, которая на данный момент окончательно не вступила в организацию. Данные учения пройдут на территории ФРГ, Польши, Прибалтики и в Северном море.
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Екатерина Коршунова