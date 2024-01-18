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ABC: НАТО проведет учения, имитирующие начало третьей мировой войны

18 января 2024, 17:30
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

НАТО проведет учения, имитирующие начало третьей мировой войны. Об этом сообщает ABC.
По информации источника, нападение инициировано вымышленным противником, который называется Occasus. Однако, как отмечает издание, он имеет большое сходство с РФ.

Сообщается, что в учениях принимают участие сорок тысяч военных из всех стран-членов Североатлантического альянса и Швеции, которая на данный момент окончательно не вступила в организацию. Данные учения пройдут на территории ФРГ, Польши, Прибалтики и в Северном море.


Ранее Минобороны Литвы не увидело перспектив нападения России на страны Запада. Согласно данным ведомства, РФ будет тяжело распределять свои силы на два фронта.

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Лукашенко на примере «Макдональдс» рассказал об импортозамещении в Белоруссии
18 января 2024, 17:16

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с руководством Совета министров 18 января 2024 года на примере сети ресторанов «Макдональдс» рассказал об импортозамещении в республике.
Белоруссия подверглась западным санкциям из-за того, что после начала спецоперации на Украине продолжала поддерживать дружеские и доверительные отношения с Россией. Например, с начала 2023 года страну покинули компания Boeing, автомобильный концерн Volvo и шведский ритейлер брендовой одежды H&M. Но белорусский лидер в качестве примера взял именно сеть быстрого питания.

Он напомнил, что власти страны никого не удерживали, но и не выгоняли. Западным фирмам было предложено на выбор: хотите работать — работайте, нет — до свидания! Лукашенко вспомнил о некоторой даже панике в определённых кругах, дескать, никто не сможет работать в Белоруссии так, как «Макдональдс». Он с удивлением рассказал, как к нему пошли «ходоки», которые рассказывали, что не могут булочку разрезать пополам и приготовить картофель фри так, как делали ресторанах популярной сети.

Фото: istockphoto/happy_lark

«Да вы что?! Мы же бульбаши, мы по всему миру продаём и картошку, и качественные мясные и молочные продукты, и многое другое. Вы булочку не можете разрезать? Мы в детстве из таких булочек за семь копеек сами себе гамбургеры делали, только не знали, что они так называются», — возмущался белорусский президент.

Лукашенко поручил проконтролировать вопрос пресс-секретарю Наталье Эйсмонт. Также к решению проблемы подключился вице-премьер Николай Снопков. Белорусский лидер признался, что и сам погрузился в данный вопрос, хотя ранее никогда в «Макдональдс» не ходил.

Выяснилось, что никакой проблемы нет, она была просто надуманной. В настоящий момент уже в 25 бывших ресторанах сети повара готовят блюда, традиционно входившие в меню «Макдональдс», и они пользуются спросом. И гамбургеры из местного мяса получаются отличные, и картофель фри превосходный — из белорусской картошки, или бульбы, как на родном языке назвал её Лукашенко.

«Мы все умеем и можем! Это должно лежать во главе угла», — заключил президент Белоруссии.


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МИД: Дания присоединится к коалиции США по борьбе с хуситами
18 января 2024, 16:32

Фото: iStock/A-Basler

Дания присоединится к возглавляемой США коалиции, созданной для борьбы с атаками со стороны движения хуситов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел страны Ларса Лёкке Расмуссена.
Сообщается, что Дания направит на помощь Вашингтону одного военнослужащего. При этом министр иностранных дел Дании Расмуссен сообщил, что власти государства полностью поддерживает удары США по позициям хуситов.

Ранее сообщалось, что США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли Североатлантического альянса будут защищать коммерческие суда от беспилотников и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.

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Al Arabiya: США и Израиль обсуждают передачу управления сектором Газа ПНА
18 января 2024, 15:54

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США и Израиль ведут «серьезные» переговоры о передаче после войны управления сектором Газа Палестинской национальной администрации. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Отмечается, что недавно состоялась дискуссия между официальными лицами Израиля, США и Палестины. Результаты обсуждений на данный момент не разглашаются.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что государства Запада и Израиль не собираются создавать палестинское государство, предусмотренное решением ООН. Министр отметил, что по имеющейся российской информации, западные страны и нынешние израильское власти не хотят объединения Газы с Западным берегом.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#запад
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Мособлизбирком провёл обучающий семинар для бухгалтеров ТИКов
18 января 2024, 15:45

Фото: Фотобанк МО

В Подмосковье в режиме видеоконференцсвязи прошёл семинар с председателями и бухгалтерами территориальных избирательных комиссий региона. Об этом сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.
«В семинаре приняли участие главный бухгалтер Мособлизбиркома Александра Буркова и начальник отдела закупочной деятельности Татьяна Платоненко. На обучении были даны подробные разъяснения по открытию расчётных счетов ТИКами в отделениях Сбербанка, утверждению планов закупок, сроков сдачи финансовых отчётов», – говорится в сообщении.
Помимо этого, на семинаре разобрали самые частые ошибки при заключении договоров, основанные на опыте прошедших избирательных кампаний. Отмечается, что бухгалтеры территориальных избирательных комиссий смогли задать интересующие их вопросы и получить подробные ответы.

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#президент
#московская область
#подмосковье
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Зеленский запретил украинцам дышать
Зеленский: Нельзя просто дышать воздухом, нужно воевать и работать
18 января 2024, 15:42

Фото: РИА Новости/Стрингер

Просто дышать воздухом нельзя, нужно либо воевать, либо работать, с таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о мобилизации на форуме в Давосе.
«Нельзя просто дышать воздухом, у нас война, поэтому ты либо работаешь, либо воюешь, и это факт», — заявил Зеленский.

Ранее депутат Верховной рады Украины Гео Лерос уличил Зеленского в отсутствии совести. По его словам, Зеленский очень часто обращается к украинскому народу, заявляя, что они слишком мало делают для своей страны. Сам же президент вместе со своей командой вывел уже 40 миллионов долларов на страну на офшорные счета.

Депутат также напомнил, что в 2014 году Зеленский, не платя налоги на Украине, покупал себе дома в Европе.

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#украина
#сво
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«Совесть есть?»: Лавров обратился с резонным вопросом к европейским лидерам
Лавров заявил, что у Шольца, Макрона, Бербок и фон дер Ляйен нет совести
18 января 2024, 14:26

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года, задался вопросом о наличии совести у европейских политиков.
«Когда тот же Шольц, та же Бербок, та же фон дер Ляйен и Макрон, когда они говорят, что мы должны поддерживать Украину до самой победы, потому что Украине бьется за наши демократические ценности. Совесть есть?», — прокомментировал ситуацию Лавров.

Говоря о европейских ценностях, глава МИД призвал вспомнить последние принятые на Украине законы об отмене русского языка, русской культуры. Лавров напомнил и пропаганде нацистской идеологии, которая сейчас активно пропагандируется киевским режимом.

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#нацизм
#европа
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Госдума приняла закон о компенсации за невыплату заработной платы
18 января 2024, 14:16

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума на пленарном заседании в четверг, 18 января, приняла закон о расширении прав сотрудника в отношении компенсации за невыплаченную зарплату.
Согласно новым нормам, устанавливается, что работодатель обязуется выплатить денежную компенсацию трудящемуся, в том случае, когда причитающиеся работнику выплаты не были ему выплачены своевременно, но при этом суд признал право на их получение. Размер выплачиваемой компенсации будет рассчитываться из фактически не выплаченных средств.

Сообщается, что законопроект был внесен на рассмотрение палаты правительством в октябре, поправками также дополняется Трудовой кодекс.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что зарплаты в России за 10 месяцев 2023 года выросли на 7,7% в реальном выражении.

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#право
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Обозреватель Шлепченко призвал не смотреть на Трампа через «розовые очки»
18 января 2024, 14:09

Фото: Сайт Кремля

Обозреватель Влад Шлепченко высказал мнение о том, что не стоит рассчитывать на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, поскольку при его избрании действительных улучшений политической ситуации, скорее всего, не будет.
Он пояснил, что, хотя Трамп неоднократно заявлял о том, что украинский кризис надо урегулировать, в его высказываниях всегда прослеживалось стремление добиться мира через силу и давление на Россию.

«Не надо смотреть на этого товарища через розовые очки. Как говаривал Император Александр III, у России только два союзника: её армия и флот», — приводит «Царьград» слова Шлепченко.

Специалист добавил, что в случае победы Трамп вряд ли отправит войска на Украину, но разблокировать снабжение ВСУ может.

Также не может своих людей, в частности наёмников, отправлять на Украину и Франция, поскольку наёмническая деятельность в стране запрещена, однако НАТО всё равно отправляет неофициально своих людей в зону боевых действий для сдерживания сил России. Такое мнение высказал политико-стратегический аналитик Ксавье Моро.

«Нужны люди, которые за этим стоят и которые заставят их туда идти. Нужны надёжные люди. И именно для этого, в частности, и используются наёмники», — прокомментировал в эфире RT Моро.

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#сша
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#армия
#нато
#дональд трамп
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Reuters: Вооружённые силы Пакистана приведены в состояние боевой готовности
18 января 2024, 13:58

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Пакистанская армия приведена в состояние боевой готовности, которую высшие военные чины Исламабада охарактеризовали как «чрезвычайно высокую». Решение об этом было принято на фоне резкого обострения отношений с Ираном.
Премьер-министр временного правительства Пакистана Анвар-уль-Хак Какар прервал своё пребывание на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе и решил вернуться в Исламабад, передаёт информационное агентство Reuters. Представитель службы безопасности страны заявил, что сотрудники его ведомства, наравне с военными, будут решительно пресекать любые провокации или попытки агрессии со стороны Ирана.

Напомним, Пакистан нанёс ответный удар по иранской провинции Систан-Белуджистан, после того, как Иран атаковал территорию Пакистана поздно вечером во вторник, 16 января. Как заявили в пакистанском МИД, удары наносились по «убежищам террористов». Сообщалось о девяти погибших в результате ударов пакистанских ракет и дронов.

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