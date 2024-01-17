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Минобороны Литвы не увидело перспектив нападения России на страны Запада. Об этом сообщает Delfi.
По информации ведомства, РФ будет тяжело распределять свои силы на два фронта. Сообщается, что представленная литовским министерством оценка угроз не получила серьезных изменений.
Минобороны Литвы добавило, что российская армия не только сохраняет свои мощности, но и регулярно пополняет их.
Ранее французский историк Эммануэль Тодд заявил, что поражение НАТО на Украине сблизит Россию и Германию. По словам Тодда, с 2004 года Штаты пытаются отдалить Германию от России, однако все их попытки будут провальными.
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Екатерина Коршунова