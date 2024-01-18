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Глава МИД Литвы заявил, что считает часы до новой эскалации со стороны России

18 января 2024, 12:59
Фото: iStock/diegograndi

Фото: iStock/diegograndi

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что вывод войск США из Европы станет кошмаром для Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Ландсбергиса, на данный момент Европа находится в большой опасности, по этой причине государства считают часы до следующего этапа эскалации РФ. Сообщается, что некоторые парламентарии Европы испытывают некие опасения, что Штаты, в случае прихода Дональда Трампа к власти, могут прекратить оказывать помощь киевскому режиму и даже попытаться выйти из НАТО.

Ранее минобороны Литвы не увидело перспектив нападения России на страны Запада. По информации ведомства, РФ будет тяжело распределять свои силы на два фронта.

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Лавров перечислил страны, которые относятся к близкому окружению России
Лавров: ОАЭ, Иран, Турция и Саудовская Аравия входят в близкое окружение РФ
18 января 2024, 12:55

Фото: kremlin.ru

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров перечислил страны, которые входят в близкое окружение России, в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года.
«Если мы говорим о нашем близком окружении, то, конечно же, это страны Ближнего Востока — Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар», — заявил Лавров.

Глава МИД РФ также отметил, что сотрудничество между Россией и Китаем стало более надёжным и продвинутым, чем прежде.

Ранее Лавров заявил, что у Запада нет интереса в переговорах между Россией и Украиной. Он напомнил, что в апреле 2022 года западные союзники Киева отговорили Владимира Зеленского подписывать договор с российской стороной.

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Глава МИД Литвы заявил, что считает часы до новой эскалации со стороны России
#сергей лавров
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#катар
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Лавров дал прогноз относительно будущего Украины
Лавров спрогнозировал для Украины судьбу Афганистана
18 января 2024, 12:48

Фото: сайт Кремля

Украину скорее всего ждёт судьба Афганистана и других стран, где США и их западные союзники устраивали военно-политические авантюры. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Выступая на пресс-конференции, посвящённой итогам деятельности его ведомства по итогам 2023 года, глава российского МИД отметил, что Запад неуклонно ведёт дело к дальнейшей эскалации украинского кризиса. Он провёл аналогию с Афганистаном, откуда США после 20-летнего присутствия фактически сбежали, оставив страну в разрухе. Похожая ситуация была и в Ираке, добавил министр.

Сергей Лавров подчеркнул, что такая ситуация сложилась из-за того, что Киев слишком положился на своих западных хозяев, не принимая в расчёт тот факт, что союзники и партнёры прежде всего пекутся о своей выгоде. Не следует рассчитывать на то, что нужды и чаяния украинского народа будут здесь каким-то образом учтены, заключил руководитель российского дипломатического ведомства.

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#сша
#сергей лавров
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#запад
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#украина
#афганистан
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«Команду даёт Вашингтон»: Запад не заинтересован в переговорах РФ и Украины
Лавров: Запад не заинтересован в переговорах России и Украины
18 января 2024, 12:39

Фото: kremlin.ru

У Запада отсутствует интерес в переговорах между Россией и Украиной, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
«В апреле 2022 года Запад запретил Украине подписывать договоренности, точно так же Запад не заинтересован в том, чтобы какие-то переговоры сейчас начинались. Команду дает точно совершенно Вашингтон», — прокомментировал ситуацию Лавров.

Ранее глава российского МИД заявил, что считает соглашение о сотрудничестве в области безопасности между Киевом и Лондоном достаточно комичным. Из него следует, что в случае нападения на Великобританию Украина обеспечит защиту британского государства. При этом, в Лондоне отметили, что этот договор станет началом столетнего сотрудничества между странами.

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#сергей лавров
#мид рф
#сша
#украина
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Лавров не увидел в соглашении Киева и Лондона юридически обязывающих положений
18 января 2024, 12:39

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не увидел в документе, который ранее был согласован Киевом и Лондоном, юридически обязывающих положений. Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам 2023 года.
Лавров счел достаточно комичным «обязательство Украины в случае, если кто-то нападет на Великобританию, обеспечить защиту этих островов». Министр подчеркнул, что во время недавних обсуждений по вопросу приема Украины в Европейских союз или Североатлантический альянс — не все государства были за. По этой причине Украина будет заключать отдельные договоры с Западом.

Напомним, Великобритания и Украина 12 января подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности. По информации британского правительства, это станет шагом в развитии «непоколебимого столетнего партнерства» между Великобританией и Украиной.

После чего советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк заявил, что Украина разрабатывает договоры по безопасности с США, Германией, Францией и другими государствами по аналогии документа, который был подписан с Великобританией.

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#лавров
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Хабиров прокомментировал массовые беспорядки после приговора Алчинову*
18 января 2024, 12:17

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Глава Башкирии Радий Хабиров впервые прокомментировал массовые беспорядки, которые произошли 17 января, в Баймаке после приговора Фаилю Алчинову*. Свой комментарий по ситуации в республике он опубликовал в телеграм-канале.
Глава региона подчеркнул, что с первых дней вступления в должность он говорил о том, что не потерпит «экстремизм и попытки расшатывать ситуацию». Хабиров отметил, что правоохранительные органы уже проводят работу.

По его мнению, часть вины из-за массовых беспорядков лежит на властях. Хабиров заключил, что истинные лица виновных будут показаны.

Напомним, после вынесения приговора экоактивисту Фаилю Алчинову* начались столкновения между силовиками и митингующими. Алчинова*, выступавшего на акциях протеста против добычи золота, приговорили к четырём годам лишения свободы. Правоохранительные органы также возбудили уголовное дело о массовых беспорядках в Башкирии.

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*Внесён в перечень террористов и экстремистов
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#уголовное дело
#экстремизм
#протесты
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На Западе оценили степень полезности для Киева конфискации активов России
Reutrs: Конфискация российских активов не станет панацеей для Украины
18 января 2024, 12:06

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

Из выступлений западных политиков на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе стало понятно, что они в целом поддерживают идею конфискации замороженных российских зарубежных активов на сумму примерно 300 миллионов долларов в пользу Киева. Однако это не станет панацеей.
С таким заявлением выступила специальный представитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер. Она подчеркнула, что в первую очередь для решения этой проблемы необходимо будет задействовать «массу юристов». Даже на Западе для многих очевидно, что у Вашингтона нет никаких юридических оснований для подобного шага, а прямая конфискация активов России может серьёзно подорвать мировую финансовую систему. К тому же, Россия готова предпринять ответные меры.

Лидеры западных стран не могут не быть обеспокоены последствиями такого шага, а потому многие из них настаивают на поиске и создании альтернативных способов поддержки Украины. Да и сами авторы инициативы осознают, что такие меры не станут панацеей для киевского режима. Та же Прицкер признаёт, что, несмотря на предпринимаемые конкретные усилия в этом направлении, до решения проблемы ещё очень далеко.

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#сша
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#украина
#поддержка
#россия
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Экс-главком НАТО призвал Запад помочь Украине атаковать Крым
Бывший главком НАТО Бридлав призвал Запад помочь Украине атаковать Крым
18 января 2024, 12:05

Фото: istock / Ekaterina Utorova

Запад должен помочь Украине атаковать Крым. С таким мнение выступил бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав, пишет The Hill.

По словам экс-главкома, если Запад предоставит Украине возможность атаковать Крым, России нужно будет переосмыслить свою позицию в регионе. Бридлав отметил, что необходимо нанести удары по полуострову несколько раз и уничтожать дислоцированные там части Вооруженных сил РФ.

Владимир Зеленский признал, что Украина не обладает достаточными ресурсами военно-промышленного комплекса (ВПК), чтобы противостоять российской армии. Об этом он заявил на пресс-конференции в Давосе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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Лавров: отношения РФ и КНР переживают наилучший период в многовековой истории
18 января 2024, 11:59

Фото: iStock/Zerbor

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая переживают на сегодняшний день лучший период в своей многовековой истории. Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам 2023 года.
Лавров отметил, что для России особенно ценен тот факт, что «свой первый государственный визит после переизбрания на пост председателя КНР Си Цзиньпин нанес в марте прошлого года в Москву». По словам министра, экономика Китая является одной из наиболее быстрорастущих экономик мира, как и индийская.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что российско-китайское сотрудничество находится на «беспрецедентно высоком уровне». По словам главы государства, реализуются совместные проекты в областях экономики, энергетики, транспорта, гуманитарных сферах и др.

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#лавров
#китай
#россия
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Сенат Франции принял резолюцию с призывом к санкциям ЕС против Азербайджана
18 января 2024, 11:41

Фото: iStock/ffikretow

Сенат Франции принял резолюцию в поддержку территориальной целостности Армении и призвал к введению санкций против Азербайджана из-за проведенной им военной операции в Нагорном Карабахе. Об этом говорится на сайте парламента.
Сообщается, что за принятие проекта резолюции проголосовали 336 сенаторов. Введение санкции необходимо для того чтобы добиться от Азербайджана освобождения «гражданских и пленных военнослужащих», и возвращения тел погибших солдат.

Отмечается, что Франция поддерживает территориальную целостность Армении и выступает с требованием вывести силы Баку с территории этого государства.

Напомним, 19 сентября 2023 года в Нагорном Карабахе вновь произошло обострение конфликта, в условиях которого регион живет уже тридцать лет. Власти Азербайджана объявили о проведении на территории Карабаха «антитеррористических мероприятий», в связи с чем, в регионе начались военные действия.

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