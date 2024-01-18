Глава МИД Литвы заявил, что считает часы до новой эскалации со стороны России

Фото: iStock/diegograndi
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что вывод войск США из Европы станет кошмаром для Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg.
Ранее минобороны Литвы не увидело перспектив нападения России на страны Запада. По информации ведомства, РФ будет тяжело распределять свои силы на два фронта.
Читайте также:
Минобороны Литвы: Россия не будет наступать на НАТО из-за конфликта на Украине
Лавров не увидел в соглашении Киева и Лондона юридически обязывающих положений
Глава МИД Британии выступил против обхода санкций Россией
Екатерина Коршунова