ABC: Трамп рассмотрел варианты ударов по военным и ядерным объектам Ирана
Президент США Дональд Трамп рассмотрел различные варианты возможных военных ударов по Ирану. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По информации телеканала, обсуждались как ограниченный точечный удар с целью усиления переговорных позиций Вашингтона, так и более масштабная операция. В последнем случае речь шла о возможных атаках по правительственным, военным и ядерным объектам.
Ранее в четверг Трамп заявил, что в отношениях с Ираном «могут произойти очень плохие вещи», если Тегеран не согласится на сделку. Официальных решений о проведении военной операции объявлено не было.
