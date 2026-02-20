В Японии захотели заключить мирный договор с Россией

20 февраля 2026, 09:39

Такаити заявила о желании заключить мирный договор с Россией

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Правительство Японии намерено решить «территориальную проблему» и подписать мирный договор с Россией. Об этом заявила премьер-министр Санаэ Такаити в программной речи по случаю вступления в должность.





В то же время глава японского правительства подвергла критике действия России на Украине, подчеркнув необходимость скорейшего завершения этого конфликта.

«Хотя японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, позиция правительства Японии остается неизменной: решить территориальную проблему и заключить мирный договор», — сказала Такаити.