Yle: Стубб отказался принять участие в заседании Совета мира Трампа
Президент Финляндии Александр Стубб отказался участвовать в первом заседании Совета мира, инициированного американским лидером Дональд Трамп в Вашингтоне. Об этом сообщает Yle со ссылкой на канцелярию главы государства.
В заявлении отмечается, что Финляндия поддерживает усилия по достижению прочного мирного решения в Газе в соответствии с резолюцией 2803 Совета Безопасности ООН. При этом подчеркивается, что Совет мира является международной организацией, а вступление в неё требует официального предложения правительства и одобрения парламента.
Ранее стало известно, что в США разработали план по снятию санкций против России. Такое распоряжение дал Дональд Трамп еще прошлым летом.
